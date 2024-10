La Red de Mujeres Rurales del departamento acusó a la Intendencia de Maldonado (IDM) de excluirla de la celebración oficial por el Día Internacional de la Mujer Rural, de moverse con fines electorales y de apropiarse del nombre de un evento que crearon en 2021.

El colectivo apuntó a la Dirección de Género de la IDM, a cargo de Rossana Llamosa, por “desconocer” el trabajo que realizan en el departamento, basada en una invitación pública donde esa repartición municipal aparecía como parte organizadora del “Primer Encuentro de Mujeres Rurales de Maldonado”.

Sin embargo, Llamosa aseguró a la diaria que su dirección solamente aportó “viandas, una torta y medallas para el evento”. Dijo que la IDM “fue invitada a participar” por Inmujeres y por la oficina del MGAP en Maldonado, pero “no tuvo que ver con el armado, organización y convocatoria” del encuentro.

Aunque una comunicación oficial que lanzó la IDM ubica a la Dirección de Género en el primer lugar de la lista de organizadores, Llamosa insistió en que no estaba al tanto de esa comunicación y anunció que pediría modificarla. “El evento lo organiza la dirección departamental del MGAP y el Plan Agropecuario, se tienen que poner ellos primeros; no me puedo poner primera si voy a dar unas viandas, una torta y unas medallas”, reconoció la funcionaria.

Añadió que el contacto que su dirección tiene con la Red de Mujeres Rurales de Maldonado es “interinstitucional”, a través del MGAP departamental y de Inmujeres, y cuestionó que la red no se acercó a su dirección para trabajar en conjunto.

“Si bien hemos hecho muchos cambios en la Dirección de Género desde mi llegada en 2021, hay temas en los cuales todavía no hemos podido cambiar la mecánica de trabajo. Pero en sí entiendo que se necesita un acercamiento con el grupo de mujeres rurales”, declaró.

Mientras el MGAP, Inmujeres y la IDM realizan su evento este sábado en Aiguá, la Red de Mujeres Rurales celebra este domingo 13 en la Sociedad de Fomento de Pan de Azúcar, en conjunto con el grupo de mujeres del Municipio de Solís, el espacio cultural El Nido de La Capuera y la Comisión de Género de la Sociedad de Fomento de Pan de Azúcar.