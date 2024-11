Decenas de mujeres, en su mayoría jóvenes, participaron en la sentada colectiva organizada por grupos feministas de Maldonado en memoria de Milagros Chamorro, la joven que se quitó la vida el viernes 25 tras varios años de buscar justicia por la violación grupal que sufrió cuando tenía 15 años de edad.

En la concentración estuvieron la mamá y los hermanos, quienes expresaron que la joven licenciada en Trabajo Social siempre estuvo para atender a las personas más vulnerables, pero no tuvo la atención que merecía por parte de los sistemas de salud y justicia. Milagros se suicidó en la emergencia del Casmu (en Montevideo), sin recibir la ayuda psiquiátrica que requería; el miércoles 23, según supo la diaria, la joven había ido al mismo lugar debido a sus “ideas de muerte”.

Horas antes de la movilización realizada frente a la Jefatura de Policía de Maldonado, la familia de Milagros emitió un comunicado público para agradecer las “condolencias y muestras de cariño” recibidas en estos días, y explicar que “el desenlace fue multicausal”: “Desde la violación, las trabas y el desamparo por parte del sistema judicial”, a la “enorme ineficiencia del sistema de salud, que, una y otra vez, no contempla la salud mental como una de las principales emergencias sociales de Uruguay”.

“Mantenemos la esperanza de que, al hacerse visible su caso, las víctimas de violación y las que necesitan atención a nivel de salud mental puedan ser escuchadas, contenidas y acompañadas por la Justicia y los servicios de salud”, expresó con respecteo a la movilización.

La familia no espera que se haga justicia, porque “ya no la hubo” y “nada devolverá” a Milagros. No obstante, insistió en expresar su esperanza de que el llamado a la responsabilidad del Estado pueda “ayudar a otras víctimas”.

A raíz del caso, el Ministerio de Salud Pública abrió una investigación administrativa de oficio, informó este semana la titular de esa cartera, Karina Rando. Desde el área de Comunicaciones del Casmu aseguraron a este medio que también se investiga a nivel interno, en la Comisión de Seguridad del Paciente.

Paralelamente, la Federación Caminantes –de organizaciones de familiares por la salud mental– manifestó “su indignación ante las debilidades de atención por parte del sector salud del país” y reclamó al MSP que “se haga cargo” de exigir a las instituciones el cumplimiento de los protocolos.

Concentración en memoria de Milagros Chamorro, el viernes 1 de noviembre, frente a la Jefatura de Maldonado. Foto: Natalia Ayala

“Archivo de la causa no significa que la joven mintiera”

En cuanto al trámite judicial, fuentes del caso ratificaron a la diaria que fue archivado por prescripción del delito para cuatro de los participantes en el ataque sexual y que no se logró reunir pruebas suficientes para llevar a juicio oral al único agresor que era mayor de edad en 2010.

Varias compañeras de Milagros en la maestría en Políticas Públicas que cursaba en el Centro Universitario Regional Este afirmaron a este medio que, en agosto, la ayudaron a buscar un abogado para buscar otras alternativas para hacer justicia. El profesional confirmó este punto a la diaria. Dijo que tuvo con Milagros una reunión por Zoom para evaluar el caso, pero no llegó a asumir su defensa.

En este proceso intervinieron dos fiscales de Maldonado: quien archivó la causa por las razones de marras y quien la revisó y coincidió con su colega. “Es importante aclarar que el archivo del caso en estas circunstancias no significa que la persona denunciante haya mentido”, enfatizó una de las fuentes.

El viernes 8 habrá una nueva movilización, esta vez en el CURE, a las 18.00. Además de un homenaje y lectura de proclama, se realizará un taller organizado por la dirección y estudiantes de ese centro con el Servicio de Bienestar Universitario.