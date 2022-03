No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Las elecciones que se realizaron este domingo en Colombia para elegir a todos los integrantes del Congreso y en las que se dirimieron internas de tres coaliciones de cara a las elecciones presidenciales de mayo tuvieron como gran ganadora a la coalición izquierdista Pacto Histórico, que fue el sector más votado.

Dentro de la interna de esta coalición el ganador, como se esperaba, fue el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, quien obtuvo más del 80% de los apoyos, y en segundo lugar se ubicó Francia Márquez, abogada, activista ambientalista y líder de la comunidad afrodescendiente, quien consiguió algo más de 14% de los apoyos. En la interna de Pacto Histórico votaron algo más de 5,6 millones de personas, cuando el total de habilitados para sufragar era de aproximadamente 38,8 millones. Petro consiguió más de 4,3 millones de adhesiones y fue por lejos el candidato más votado de todas las internas.

En su discurso una vez conocida su rotunda victoria Petro expresó: “Le estamos presentando a toda la sociedad la posibilidad de cambiar Colombia. No queremos que en esta época, en estos tiempos históricos aparezca un Duque dos. Queremos que aparezca el cambio, la transformación. Por eso invitamos a todas las fuerzas –porque aún no están todas en el Pacto Histórico–. El Pacto Histórico debe dar un paso hacia la configuración de un gran frente amplio y democrático en Colombia, que gane definitiva y sólidamente las mayorías nacionales”. De acuerdo a lo que consignó el diario bogotano El Tiempo, el candidato izquierdista además atacó a sus detractores, que dicen que si él accede a la presidencia habrá una ola de expropiaciones en el país. Al respecto Petro recordó que cuando fue alcalde de la capital no realizó expropiación alguna y aseveró: “Jamás expropiaremos, porque de lo que se trata es de apropiar, de entregarle a la sociedad colombiana las condiciones libres para la riqueza, para la producción, para el bienestar”.

En la interna de la coalición derechista Equipo por Colombia, que reúne, entre otros sectores, al Partido Conservador y al Partido de la U, el ganador fue Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, quien, con 54,2% de los votos, superó ampliamente al segundo, que fue Álex Char, quien obtuvo 17,41% de las adhesiones. La interna de la coalición derechista fue la segunda en participación, con algo más de cuatro millones de votantes.

Por último, en la consulta interna de la coalición centrista Centro Esperanza quien se impuso y será el candidato del sector en mayo será Sergio Fajardo, quien tuvo el apoyo de 33,2% de los votantes, contra 22,42% que consiguió Juan Manuel Galán, hijo del histórico dirigente liberal Luis Fernando Galán, asesinado por sicarios del Cartel de Medellín en 1989, cuando participaba en un acto de campaña en Bogotá previo a las elecciones que se realizaron al año siguiente. Los votos en la interna centrista fueron poco más de 2,2 millones.

En los comicios legislativos en los que se eligió a los congresistas de ambas cámaras hubo una gran atomización del voto y ningún sector estuvo cerca de llegar a 20%. Cuando ya se había realizado el conteo en algo más de 80% de las mesas, Pacto Histórico iba primero, con 14,64% de los votos; el Partido Conservador se situaba segundo, con 13,47%; tercero estaba el Partido Liberal, con 12,66%; cuarta iba la coalición de Alianza Verde con Coalición Centro Esperanza, con 12,28%, y quinto, el Centro Democrático, con 11,6% de los apoyos.