El ex ministro de educación de Brasil, Milton Ribeiro durante una conferencia de prensa.

“Si es para defender a mi familia, a mis hijos, a mi esposa o mi propia integridad, si hay riesgo, tiro a matar”. El discurso de Augustus Nicodemus, vicepresidente de la Iglesia Presbiteriana de Brasil (IPB), fue emitido durante una conferencia para jóvenes evangélicos en 2018, que debatió sobre el derecho de los cristianos a usar armas. Presbiteriano como el pastor y exministro de Educación Milton Ribeiro, que ingresó armado al aeropuerto de Brasilia el 25 de abril e hirió a un empleado de la aerolínea Gol tras disparar accidentalmente, Nicodemus es uno de los pastores evangélicos que defienden el uso de armas de fuego utilizando argumentos bíblicos.

Extractos del Antiguo y Nuevo Testamento de la Biblia sustentan discursos de pastores que defienden el porte de armas y su uso para la autodefensa. “La Biblia no está en contra del hijo de Dios portando armas, pero tiene límites. El texto está en un contexto de protección de la propiedad”, dice, citando versículos del libro del Éxodo, el pastor Leandro Quadros. Es presentador en Rede Novo Tempo, un conglomerado de medios propiedad de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En el mismo video subido a Youtube, Quadros afirma que un principio rector de su religión es que “los cristianos son pacifistas”.

Quadros también tiene videos en los que habla en contra de los partidos de izquierda, el marxismo y a favor del presidente Jair Bolsonaro, un defensor del porte de armas por parte de civiles. En 2019, Bolsonaro defendió esta agenda durante su participación en la Marcha por Jesús, junto a los creadores del evento, el pastor Estevam Hernandes y la obispa Sônia Hernandes, de la Iglesia Renacer. Mientras Sonia hablaba a favor del jefe de Estado, el actual mandatario escenificaba con sus manos el símbolo de un arma.

En la marcha, Bolsonaro incluso posó para las fotos junto a Valdemiro Santiago, fundador de la Iglesia Mundial del Poder de Dios, creada tras la ruptura del pastor con la Iglesia Universal del Reino de Dios. Santiago fue detenido por portación ilegal de armas en 2003.

En marzo de este año, las armas de fuego del funcionario policial Tito Barichello fueron ungidas en la Iglesia Agnus, en la ciudad de Curitiba. En la ocasión, el pastor Renê Arian dijo una oración: “Señor Dios, en el nombre de Jesús, ungimos estas armas para la seguridad de la población de nuestra ciudad”. El video se volvió viral en el Instagram del Delegado Tito.

Viviane Costa, investigadora sobre religión y seguridad, explica que el discurso proarmas entre los líderes evangélicos nace de una “urgencia de autodefensa que se instaura por la falta de seguridad pública”. “El pensamiento religioso que defiende esta estructura armamentista está ligado a esta percepción de ausencia de seguridad para la vida y la familia, y pasa también por una cuestión de mantenimiento del dominio religioso, una violencia que siempre ha estado en el discurso y que ahora tiene su sentido resignificado”.

La pareja formada por Clarissa Tércio, diputada estadual del Partido Social Cristiano (PSC) en Pernambuco, y Júnior Tércio, concejal en Recife, publicó una foto, pistola en mano, en un club de tiro. Bolsonaristas, defienden la tenencia de armas para la población. Sobre la repercusión de la foto en el club de tiro, Tércio dijo que “el hombre tiene que tener todos los instrumentos para proteger a su familia”.

Los clubes de tiro también son frecuentados por séquitos de la iglesia. En octubre de 2021, Club Defender anunció una campaña de apoyo a la iglesia bautista Nova Esperança en Penha, Río de Janeiro. El SK Club de Tiro, en Paraná, registró en Facebook la visita de miembros de la Iglesia del Evangelio Cuadrangular en una especie de actividad recreativa, en la que los blancos fueron reemplazados por imágenes de “zombis y extrañas criaturas”.

El discurso proarmas también está en palabras de influencers cristianos que producen contenido para audiencias jóvenes en las redes sociales. Luiz Senna, de 16 años, forma parte del grupo O Retiro, creado por el pastor Guilherme Batista y que reúne a 40 influencers cristianos. Fueron recibidos por el presidente Bolsonaro en Planalto el 21 de marzo. Senna publicó una foto en su perfil de Instagram, donde tiene más de 200.000 seguidores, junto a Ingred da Silveira. Ambos tienen más de un millón de seguidores en Tiktok. En la imagen portan armas de fuego. “Christian es un pacificador, pero no un pacifista que cree que defenderse con un arma está mal. Un hijo de Dios tiene el deber de amar y el derecho de proteger su vida y la de su familia”, dice el pie de foto.

La agenda a favor del armamento está lejos de ser unánime entre los evangélicos brasileños, explica João Luiz Moura, investigador visitante sobre religión y derecho del Instituto de Estudios de la Religión. “El campo evangélico se compone de múltiples formas e interpretaciones. Hay iglesias, colectivos y actores que reconocen que la espiral de violencia debe detenerse no con una declaración de objetivos, sino con un esfuerzo colectivo para emprender alternativas y demandas sociales que enfrenten políticas diseñadas desde la violencia”.

En los discursos de los integrantes de la bancada evangélica del Congreso Nacional hay políticos que están claramente a favor de flexibilizar el porte de armas; otros, no. Sin embargo, según un informe de Agência Pública, la mayoría de los diputados del Frente Parlamentario Evangélico apoyó uno de los principales proyectos que buscan flexibilizar el acceso a las armas y cambiar el estatuto de desarme: el proyecto de ley (PL) 3.723/2019, que fue aprobado en la Cámara de Diputados y está ahora en trámite en el Senado.

Según una encuesta del informe, 112 diputados del Frente Parlamentario Evangélico (FPE) votaron “sí” en el pleno de Diputados, a principios de noviembre de 2019; los votos de este grupo fueron casi la mitad de todos los votos para la aprobación del proyecto. Sólo hubo 28 votos en contra entre los miembros del Frente y una abstención. Si se aprueba, el PL 3.723/2019 puede dar posesión de un arma cargada y lista para usar (es decir, con cartuchos con las “balas”) a más de medio millón de coleccionistas, tiradores deportivos y cazadores registrados en Brasil , según datos de enero de este año.

Entre los declarados favorables al proyecto está el caso de Abílio Santana (Partido Social Cristiano), que votó por la aprobación del PL en la Cámara. Miembro de la junta directiva del FPE y pastor de la Asamblea de Dios de Madureira, está afiliado al Club de Tiro Sisaleiro, en Bahía, desde 2020. Un año antes, en 2019, el parlamentario habló del PL 3.723/2019 en un video publicado en Youtube: “¿Cómo te vas a defender de las armas si no te dan un arma? [...] Cualquiera que conozca la historia sabe que fue un movimiento de la izquierda para desarmar al ciudadano”.

Otro partidario de la agenda armamentista, también miembro del directorio de la FPE, es Otoni de Paula, diputado y párroco de la Asamblea de Dios en Río de Janeiro (del Movimiento Democrático Brasileño), quien también votó por la aprobación del PL 3.723/2019. En un discurso ante el pleno en 2019, afirmó que “si el ciudadano quiere estar armado dentro de su casa, tener un arma en su poder, yo también estoy a favor de eso, porque toda persona tiene derecho a la legítima defensa. Sin embargo, esto no resolverá nuestros problemas. O nos ocupamos de la generación que tomará nuestro lugar, o repetiremos mañana los mismos problemas de hoy”. El viernes 22 de abril, Otoni fue designado por Jair Bolsonaro vicelíder del gobierno en la Cámara.

El actual presidente de la FPE, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), dijo que “necesitamos llegar a un término medio”, aunque votó a favor del PL 3.723/2019. En entrevista con el diario O Globo, el miembro de la Asamblea de Dios Vitória em Cristo dijo que evalúa “que no tenemos una cultura que nos permita armar a la población, como en Estados Unidos, donde el acceso es muy fácil. Tenemos regiones del país con un índice muy alto de peleas de tránsito, violencia intrafamiliar. ¿Te imaginas a esta gente con armas? Por otro lado, no soy partidario del desarme”. En otra ocasión se mostró a favor de la posesión, no del porte. Entre sus proyectos de ley propuestos en esta legislatura está el PL 2014/2021, que propone garantizar el porte de armas a los inspectores ambientales del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables y del Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad.

También integrante de la mesa directiva de la FPE, el Pastor Eurico (Partido Liberal) fue miembro informante del PL 1.256/2021, que crea un documento único para portación de armas, con vigencia de cinco años, que puede acreditar la capacidad de cualquier ciudadano para portar un arma en su posesión, siempre que haya sido legalmente registrada y adquirida. El diputado afirmó que la directiva actual, que no permite el porte de diversas armas, “es absolutamente ilógica”. “Los ciudadanos que portan un arma de fuego acreditaron su idoneidad técnica y psicológica y han cumplido con los demás requisitos legales”, dijo. También participó en una visita a la empresa de armas Taurus en 2012. El diputado, sin embargo, votó en contra de la aprobación del PL 3.723/2019.

El fundador de la iglesia Sara Nossa Terra, exdiputado federal y obispo Robson Rodovalho, líder evangélico, ya se posicionó a favor de las armas en una entrevista con O Globo. Según él, “en el campo de las armas, muchos evangélicos están a favor del porte. Existe un sentimiento generalizado de impotencia del Estado en materia de seguridad pública”, pero en otra ocasión había afirmado que “el porte [de armas] es innecesario”.

Silas Malafaia, presidente de la Asamblea de Dios Vitória em Cristo, comentó en su canal de Youtube, en 2015, que la revisión del Estatuto de Armamento fue un “lobby de la industria de las armas”. “Nosotros estamos a favor de que la Policía esté muy bien armada; ahora sí, hay una diferencia entre que la Policía esté bien armada y armar al ciudadano. ¡Esto es una locura!”, dijo el pastor.

Agência Pública intentó contactar a la Iglesia Presbiteriana de Brasil, pero no obtuvo respuesta hasta que se publicó el informe. También intentamos entrevistar a Clarissa y Junior Tércio, pero no obtuvimos respuesta de la Oficina de Prensa. Además, contactamos a representantes del Frente Parlamentario Evangélico en el Congreso, pero no respondieron a nuestras preguntas.