En la prensa estadounidense es habitual que un medio declare su apoyo editorial a uno de los candidatos a la presidencia. Esta tradición se quebró este año en The Washington Post, que la mantuvo en casi todas las elecciones desde 1976, cuando apoyó a Jimmy Carter después de revelar el escándalo de Watergate.

En un artículo publicado en el propio diario, dos periodistas informaron que el medio ya tenía redactada su declaración de apoyo a Kamala Harris, pero Jeff Bezos ordenó frenar su publicación. El fundador de Amazon y actual dueño de The Washington Post consideró que el periódico no debía declarar su respaldo a ningún postulante, y argumentó que eso favorecería su credibilidad.

Sin embargo, columnistas de otros medios, como The Guardian o The New York Times, señalaron que detrás de la decisión podría haber una intención de Bezos de no confrontar con Trump porque su empresa de transporte aeroespacial Blue Origin tiene contratos con el Estado, que podrían verse afectados si el republicano gana las elecciones.

Según recordó la agencia Efe, durante el gobierno de Trump, Amazon perdió un contrato multimillonario con el Pentágono y demandó al presidente, a quien acusó de ejercer “presión indebida” para perjudicar a Bezos.

William Lewis, el editor jefe del diario, que asumió en enero, negó que Bezos tenga algo que ver con esta decisión, y dijo que la intención era volver a los orígenes, cuando el medio no apoyaba a ningún candidato.

Sin embargo, no convenció a los miles de lectores que cancelaron su suscripción, ni a referentes del diario que optaron por renunciar. Así lo hicieron el editor Robert Kagan, que consideró que estaba frente a una “capitulación prematura” ante Trump, y la columnista Michele Norris, que vio en la medida un “insulto a los estándares del periódico”. Muchos otros siguieron en sus puestos pero manifestaron que la decisión deja de lado “las convicciones del diario”.

“Donald Trump verá esto como una invitación a intimidar todavía más al propietario, Jeff Bezos, y a otros”, dijo el periodista Marty Baron, exdirector del periódico. Muchos trabajadores del diario manifestaron su desacuerdo con la decisión de la empresa.

Esto ocurre además en unas elecciones en las que el candidato republicano es conocido por atacar a la prensa y aliarse con medios que lo respaldan, como Fox News.

Otros medios sí se pronunciaron sobre las candidaturas a la presidencia. Es el caso de The Economist, que señaló que en distintas elecciones desde 1980 ha respaldado tanto a demócratas como a republicanos. Sin elogios, declaró su apoyo a la actual vicepresidenta estadounidense. Su editora en jefe, Zanny Minton Beddoes, manifestó desde The Economist: “Si tuviéramos un voto en las elecciones del 5 de noviembre, lo emitiríamos por Kamala Harris”.

Advirtió: “Al lado de Trump, Harris representa la estabilidad. Ha abandonado las ideas más izquierdistas de los demócratas y está haciendo campaña cerca del centro. Es difícil imaginar a la señora Harris siendo una presidenta estelar. Pero no se la puede imaginar provocando una catástrofe”.