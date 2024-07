En una declaración, la organización islamista Hamas, que gobierna el territorio palestino de la Franja de Gaza, rechazó que las conversaciones en busca de una posible tregua con Israel –diálogo que no es directo, sino que cuenta con la mediación de Egipto, Qatar y Estados Unidos– se hubieran suspendido después de los ataques del fin de semana, que dejaron al menos 141 muertos en el territorio gazatí.

El portavoz Jihad Taha dijo que “no hay duda de que las horribles masacres afectarán cualquier esfuerzo en las negociaciones”, pero agregó que “los esfuerzos y empeños de los mediadores siguen en marcha”, informó France 24.

El sábado, un bombardeo masivo de las fuerzas israelíes perpetrado en el campo de refugiados de Al Mawasi, en la zona de Jan Yunis, en el sur del territorio gazatí, costó la vida de al menos 90 personas y heridas a más de 300, de acuerdo a lo que informaron las autoridades de Salud de Gaza.

El ejército israelí afirmó que el objetivo del ataque fue Mohammed Deif, el número dos del ala militar de Hamas.

Este domingo, voceros israelíes citados por el diario local Haaretz dijeron que en el ataque murió Rafa Salama, comandante de la brigada de Hamas en Jan Yunis, pero no está claro si Deif también fue asesinado o no. Pese a que Hamas dice que está en buen estado de salud, no mostró ninguna evidencia de ello.

Paralelamente, representantes de las fuerzas de seguridad israelíes aseguraron que hasta el momento fueron asesinados 25 miembros de Hamas que participaron en el ataque del 7 de octubre del año pasado.

Dicho ataque, en el que según el gobierno de Israel fueron asesinadas 1.200 personas y más de 250 fueron secuestradas y trasladadas a la Franja de Gaza, dio inicio al actual conflicto, que ya lleva más de nueve meses y causó, de acuerdo a la actualización más reciente del Ministerio de Salud de Gaza, manejado por Hamas, al menos 38.584 muertos y 88.881 heridos.

Otro de los ataques israelíes de las últimas horas fue el efectuado contra una escuela de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés), en el campamento de Nuseirat, en el centro de Gaza, donde fueron asesinadas al menos 15 personas y más de 80 resultaron heridas.

El ejército israelí dijo que el lugar se utilizaba como base para que los combatientes del grupo islamista atacaran a las fuerzas israelíes, y que tomaron todas las precauciones para no afectar a civiles.

Adnan Abu Hasna, asesor de medios de la UNRWA, quien recordó que, en total, unas 550 personas murieron en centros que funcionan bajo la dirección de la entidad dependiente de la ONU, denunció en un comunicado recogido por la agencia de noticias Efe: “Nadie nos contactó para informar de la presencia de milicianos o personas en busca y captura dentro de la escuela”.

El último informe de la agencia de refugiados reveló que 197 de sus trabajadores murieron por ataques israelíes desde el comienzo de la guerra y que 188 de sus instalaciones resultaron severamente dañadas.

Al mismo tiempo, en la ciudad de Gaza, la cifra de muertos palestinos fue de 16 –de acuerdo con médicos de la zona citados por Reuters–, luego de los recientes ataques aéreos israelíes.

En una declaración que dio este domingo el jefe del ejército de Israel, Herzl Halevi, dijo que el acuerdo de intercambio de rehenes es una urgencia moral para salvar vidas. El jerarca militar dijo además que los recientes ataques sobre Gaza son parte de los esfuerzos israelíes por ponerle presión y desmantelar a Hamas para así crear las condiciones necesarias para el retorno de los rehenes.