Bandera con el retrato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, durante la procesión fúnebre de 15 personas muertas en los ataques israelíes, en la ciudad de Mashhad.

Algunas horas después de los bombardeos contra varias ciudades iraníes, en el marco de la operación conjunta de Estados Unidos e Israel, el primer ministro israelí, Benjami Netanyahu, manifestó este sábado que hay “muchas señales” de que el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, falleció en los ataques militares.

Netanyahu dijo en televisión que el lugar donde se encontraba Jamenei, en Teherán, fue destruido en un “ataque sorpresa”. “Hay muchas señales de que este tirano ya no existe”, afirmó, según consignó France 24.

A su vez, un alto funcionario israelí declaró a Reuters que “Jamenei ha muerto y su cuerpo ha sido encontrado”.

Hasta ahora no ha habido una confirmación sobre el paradero de Jamenei por parte del gobierno de Irán. En declaraciones a NBC News, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo que Jamenei sigue con vida. “Hasta donde yo sé”, expresó.

A través de su cuenta en Truth Social, Trump aseguró que Jamenei murió este sábado en la capital iraní. “Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo iraní, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sanguinarios”, expresó.

Según Trump, el ayatolá “no pudo evadir nuestra inteligencia ni nuestros sofisticados sistemas de rastreo, y en estrecha colaboración con Israel, ni él ni los demás líderes que murieron junto con él pudieron hacer nada”. “Esta es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país”, afirmó.

“El plan para destruir Israel ya no existe. Y aumentan las señales de que el tirano también dejó de existir”, manifestó Netanyahu, según recogió la agencia EFE. “Esta mañana frustramos los planes de altos funcionarios del régimen de los ayatolás, comandantes de la Guardia Revolucionaria y altos funcionarios del programa nuclear, y continuaremos: en los próximos días atacaremos miles de objetivos del régimen terrorista”, agregó.

Al igual que Trump, el primer ministro israelí instó al pueblo de Irán a “completar la tarea”. “Salid a las calles para completar la tarea: derrocad el régimen de los horrores que os hace la vida imposible”, expresó. “Vuestro sufrimiento y sacrificio no serán en vano. La ayuda que anhelabas ha llegado”, añadió.

El portavoz del Ejército de Israel, Effie Defrin, dijo que en los ataques militares perpetrados este sábado también fallecieron el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani, el asesor de Jamenei para Asuntos de Seguridad, Ali Shamjani, y el jefe de la Oficina de Jamenei, Mohamed Shirazi, entre otras figuras del gobierno iraní, según informó EFE.