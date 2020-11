¿Cuáles son los vínculos de la JUP con el ruralismo?

La JUP tiene una proximidad clara con la tradición del ruralismo, en sentido amplio. Cuando me refiero al ruralismo hablo de una tradición larga que comienza con la creación de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), y que es un proyecto nacional: este país es una gran pradera natural y ella es un destino manifiesto para el Uruguay, y desde ahí se va a cuestionar el papel del Estado, la orientación que el Estado quiere imprimirle. Cuando el Estado se vuelva industrialista con el batllismo va a haber una condena a eso, al estatismo. La ARU, y después la Federación Rural, así como el programa partidario de Luis Alberto Herrera y de Pedro Manini Ríos, tiene que ver con articular todo eso.

En los 50 aparece una figura que encarna mejor que nunca nadie antes el ruralismo, que es Benito Nardone. Nardone funda la Liga Federal de Acción Ruralista. Ese movimiento era más bien como un gremio y le estaba disputando espacio a la ARU y a la Federación Rural. Incluso Nardone tiene un giro populista, porque señala a la ARU y a la Federación Rural como “los galerudos”, los estancieros que viven en Montevideo en barrios lindos, y él representa a “los botudos”, los que están metiendo la pata en el barro. Con ese discurso se hace muy popular en el campo, porque impacta en sectores mucho más amplios que sólo los estancieros ricos, aunque los estancieros ricos después ven que el programa es el de ellos: es frenar al batllismo, frenar al estatismo.

¿Qué más tienen en común? Nardone pretendió ser, y lo logró, una figura suprapartidaria: convocaba más allá de blancos y colorados, que es lo que la JUP dice explícitamente: respetamos a los blancos y los colorados, pero somos una savia nueva que representa a los jóvenes de hoy.

La viuda de Nardone, Olga Clerici, Juan José Gari, que era un industrial lanero cercano a Pacheco y a Bordaberry, y Juan María Bordaberry, los tres, poseían parte del paquete accionario de Radio Rural. Y le dan la radio primero como lugar de reuniones a la JUP y allí tenían la audición diaria de la JUP, que tenía repetidoras en todo el interior.

La bandera de la JUP era un cuadrante rojo y blanco, que recoge las tradiciones de los dos partidos fundadores de la patria. Adentro, la sigla con un círculo verde, que era el color de Nardone.

¿Se puede calificar a la JUP de fascista?

Para no caer en la simplificación de llamar fascismo a cualquier cosa, yo uso la expresión de un historiador francés “el campo magnético del fascismo”. En el antiliberalismo, en la antipolítica que promueven, empiezan a tener a nivel discursivo una proximidad neta con el falangismo, sobre todo en algunas consignas que empiezan a adoptar con mayúscula y negrita en su prensa: “revolución nacional” y “nuevo orden”. Deja de ser el discurso reaccionario frente a la amenaza de la izquierda, para ser el discurso revolucionario de las derechas. La reacción conservadora deja de tener sentido porque no hay nada para conservar: el sistema político se pudrió, los políticos ya no sirven para nada, para salvar a la patria hay que hacer una revolución nacional, los militares están llamados a cumplir con eso y la JUP también. Un día encuentro un ejemplar de Nuevo Amanecer, su periódico, donde un líder de ellos dice textualmente: “y marchará la nueva juventud, la cara al sol, camisas azules, hacia el porvenir”. “La cara al sol” es el himno de la falange española, que luego toma el franquismo, y la camisa azul era el uniforme de los falangistas que combatían en la guerra civil.

¿Cómo definen estos conceptos de “revolución nacional” y “nuevo orden”?

No vas a encontrar una definición clara. En todo caso, es más claro lo que quieren romper: la politiquería de políticos demagogos. El discurso es que los políticos traicionaron al país y no sirven, el mismo discurso que tenían los militares. Por ese lado, el nuevo orden es romper la política parlamentaria. El nuevo orden es que los sindicatos no manejen la economía (los sindicatos clasistas, porque ellos ven como buenos a los sindicatos corporativos). Se plantea que el Parlamento es una pérdida de tiempo y un gasto de recursos. Además, siempre está presente el fantasma del marxismo: dicen que el gobierno de Bordaberry, que es un gobierno bienintencionado, está contaminado porque no pudo sacar a los marxistas, que siguen allí, incidiendo en la política económica y en la educación en particular. Hay que terminar de sacar a los marxistas de la educación, dicen.

¿Qué continuidades ves de esos discursos en la actualidad?

Creo que CA tiene el mérito de haber canalizado ese imaginario largo de la historia en un nuevo partido. Siempre hubo expresiones sociales de derecha fuerte, que encontraban su nicho en el pachequismo, en la derecha blanca; pero nadie encontró el momento de organizarlos bajo un mismo espacio. La JUP fue un intento de eso. Lo que insinuó y no logró cristalizar la JUP lo logra Guido Manini Ríos. Y ahí [en CA] encontrás el nacionalismo, arraigo en valores religiosos, un concepto de nación cristalizado, excluyente. La idea de lo rural. Cabildo tiene una vocación de dirigirse a lo popular, al pueblo, en línea con la tradición de Nardone. Entre la JUP y CA hay paralelismos fuertes: percepción de amenaza, real o imaginada, de la izquierda empoderándose. En los 70 porque tomaba las calles y amenazaba de muchas maneras (amenazaba la moral juvenil, o amenazaba con armas en la guerrilla, o el FA como amenaza electoral). Me parece que ahora, desde otro ángulo, aparece la izquierda como amenaza. Recoge ese miedo que existe a la izquierda.