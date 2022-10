Consultado por la diaria, el vocero de los jesuitas Álvaro Pacheco dijo que los hechos denunciados se dieron en Argentina, que los jesuitas del Colegio del Salvador y el mismo provincial actual los reconocen y piden perdón, aunque el tema de una eventual indemnización queda pendiente de una presentación ante la Justicia ordinaria.

“Con Gonzalo conversamos desde 2019 varios caminos para acompañarlo a él personalmente en lo que iba viviendo cuando tomó más conciencia del abuso sufrido y de las consecuencias. Una de sus preocupaciones era que el colegio lo hiciera público, aun 20 años después, para permitir que otros también tomaran conciencia. Recuerdo sí haberle dicho que no nos parecía oportuno, porque justamente otras familias o compañeros suyos, víctimas también, ya se habían contactado con los rectores del colegio en su momento y preferían que no se hiciera público, y no quisieron hacer la denuncia ante la Justicia”, comentó Pacheco. Eso sí, agregó que los jesuitas les comunicaron a ambos que “eran libres, por supuesto, de dar a conocer su historia”.

El traslado de Fretes de Buenos Aires a Mendoza es un nuevo ejemplo de una práctica repetida y sistemática de la iglesia católica de cambiar de lugar de residencia a los religiosos acusados de abusos sin comunicar a las comunidades religiosas las razones de estas decisiones, lo que expone a otras personas –en general niños, niñas y adolescentes– a sufrir abusos.

El vocero de los jesuitas dijo que este tema de los traslados es complejo y que “una cosa es un traslado para encubrir, y que de alguna manera permite que el abusador siga cometiendo sus delitos en otras partes, cosa que lamentablemente se dio mucho en la iglesia de esos años, pero otra muy distinta es apartar al denunciado del lugar habitual donde cumple funciones para que los chicos no sigan corriendo riesgos y para que no entorpezca la investigación con su presencia”.

Según Pacheco, esta segunda opción fue la que se tomó con Fretes y la que se sigue recomendando para el tratamiento de casos de abuso: “Apartar al denunciado, enviarlo a otra parte con restricciones, hacer la denuncia e iniciar un proceso con todas las garantías. De hecho, no existieron denuncias en Mendoza, por lo que se puede decir que las restricciones funcionaron”.

En la respuesta al pedido de las víctimas de acceder al expediente canónico del religioso Fretes, el abogado de los jesuitas, López Romano, mencionó que no resulta posible acceder al pedido, “dado que se trata de documentos que, además de contener datos de una persona ya fallecida, se refieren a cuestiones de naturaleza religiosa vinculadas a la intimidad de terceras personas, que no podemos revelar sin su consentimiento”.

Pacheco agregó que “aquí nuevamente tenemos que ser respetuosos con los otros exalumnos, también víctimas, que no quieren hacer público su caso, y mucho menos revelar confidencias que se hacen en un ámbito privado, canónico”.

Sobre la reparación económica que reclaman Elizondo y Vio, Pacheco dijo que se pagará sólo si la Justicia así lo resuelve. Mientras tanto, les comunicaron la disposición a ayudarlos y acompañarlos, por ejemplo, con apoyo psicológico.