El plenario del Frente Amplio (FA) ratificó este sábado la postura de no votar en general el proyecto de ley de reforma previsional propuesto por la coalición de gobierno, pero el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, dijo que sí votarán algunos artículos en particular.

“Una reforma de la seguridad social es necesaria, tanto por problemas de sostenibilidad financiera como social, pero no cualquier reforma. Consideramos que esta reforma no soluciona para nada los problemas que existen en materia de seguridad social, ya que apenas es una reforma jubilatoria cuyo único foco está dirigido a reducir el gasto público”, señala la declaración aprobada por el Plenario, y añade que “no está pensada para garantizar los derechos de nuestro pueblo a una vida digna desde la niñez hasta la jubilación, ya que sólo los recorta en lugar de garantizarlos”.

“Rechazamos esta reforma porque descarga el peso de sus costos exclusivamente sobre las espaldas de las trabajadoras y los trabajadores, y reduce el margen de libertad de las personas para decidir de acuerdo con sus necesidades y urgencias. Esta reforma conducirá a que, en general, las y los uruguayos tengan que trabajar más años para cobrar una menor jubilación”, dice el texto, que además cuestiona la forma cómo las autoridades del gobierno presentaron la información: “rechazamos la forma engañosa en la que el gobierno presenta la información sobre los impactos de la reforma, afirmando que todos los trabajadores se van a retirar con mayores jubilaciones. Un debate a las apuradas, poco riguroso, con información engañosa y sin diálogo social, no es la manera de tratar ningún tema, y mucho menos temas tan relevantes para la vida de la gente”.

Pero el mismo texto aclara que “a los efectos de aportar a la discusión parlamentaria y a que las propuestas de la sociedad reciban el tratamiento que merecen” se resolvió crear un grupo de trabajo encabezado por la presidencia del FA e integrado por las coordinaciones de las bancadas de senadores y diputados, y por la Comisión de Seguridad Social del FA “que analizará la discusión”. Además, señala que la bancada bicameral del FA “actuará y resolverá todas y cada una de las votaciones en unidad de acción. No votará ningún artículo cuya aprobación redunde en una limitación, supresión o retroceso, actual o futuro, de algún derecho vigente para los colectivos y las personas vinculadas a la seguridad social, con excepción de los referidos a las situaciones de privilegio por ejemplo, la Caja Militar”.

En este sentido, Fernando Pereira dijo en rueda de prensa que “claramente algunos artículos los vamos a votar a favor, son pocos pero son artículos que pueden favorecer la situación de algunos grupos particulares, que el Frente Amplio no va a tener la necedad de no votarlos”. Mencionó, además, la propuesta del senador del Partido Comunista, Oscar Andrade, quien planteó incluir en el texto “que se le permita a la gente, a la hora de jubilarse, optar por alguno de los dos sistemas”. Pereira dijo que el planteo “ha sido apoyado por [el senador de Cabildo Abierto Guillermo] Domenech. Si es verdad lo que dice el gobierno de que a nadie se le rebaja las jubilaciones de futuro, entonces aceptarán esta propuesta que es que se elija cuál es el modelo, si no el gobierno habrá convivido con una nueva mentira”.

Sectores del FA como el Partido Socialista, el Partido por la Victoria del Pueblo o Compromiso Frenteamplista plantearon no votar ningún artículo del proyecto de ley y retirarse de sala durante la votación.