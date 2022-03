Tras conocerse los primeros datos de proyección de escrutinio de la Usina de Percepción Ciudadana de la diaria, que dieron un empate técnico, hubo un festejo moderado en la sede del PIT-CNT, donde esperaron los resultados los militantes por el Sí. Minutos después, el comando de campaña brindó una conferencia de prensa en la que celebró el resultado. Amira Fagúndez, integrante de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay y vocera del Sí, se refirió al camino recorrido desde la juntada de firmas para habilitar el referéndum y valoró que se han sumado muchas organizaciones y “ha sido inmenso cómo el tejido de nuestro campo popular ha crecido y se ha fortalecido”.

A su turno, José Olivera, también vocero de la campaña del Sí y presidente de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, celebró “esta instancia democrática que hemos vivido hoy” y también se refirió al inicio de la campaña, cuando el 29 de diciembre de 2020 “muchos decían que era una quimera poder concretar esta instancia de democracia directa, el conjunto de la ciudadanía tuvo la posibilidad de convertirse en legislador y definir qué era lo mejor para el país”.

Señaló que ello no estuvo “exento de problemas” y que “fueron muchas las trabas” que se tuvieron que sortear. “Esto empezó a ser construido con un conjunto de organizaciones sociales, nuevas organizaciones del campo popular, hasta transformarse en una verdadera iniciativa ciudadana”.

Luego Olivera apuntó que en esta jornada también se tenían que celebrar “algunos mensajes”. “Más allá de las proyecciones iniciales y que vamos a tener que seguir aguardando, hay un mensaje importante a resaltar: una buena parte de la ciudadanía no está dispuesta a que se gobierne de cualquier forma y eso debe ser un mensaje para todo el sistema político uruguayo”, expresó.

Asimismo, el dirigente sindical señaló que “una buena parte de nuestra sociedad está considerando que esto está lejos de ser una ley justa y popular, como la quisieron vender, con un mensaje marketinero”. Recalcó que los primeros resultados muestran que “no se puede seguir gobernando dándole la espalda a la mitad de la población. Sería un error que se siga gobernando sin los aportes de una parte sustantiva de la sociedad, que hoy por lo menos es la mitad”.

Fernando Pereira iniciará gira “pueblo a pueblo”

Primero como presidente del PIT-CNT y ahora como presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira fue un actor importante en la campaña del Sí. En diálogo con la prensa luego de conocer los primeros resultados de la jornada, sostuvo que lo ocurrido el domingo fue “un gran avance”, teniendo en cuenta que el No “duplicó” y en algunos casos “triplicó” en publicidad al Sí, además de que tuvo “el poder del Estado y los medios” a favor. Pereira sostuvo que un escenario con el triunfo del No implica que los promotores de la derogación de los 135 artículos de la ley de urgente consideración no cumplieron su objetivo, pero valoró que la paridad del resultado sirve para que “el gobierno reflexione” sobre si lo que planteó en la norma “tiene o no legitimidad”.

“Si con pocos recursos, con mínima publicidad, con la cancha flechada, dándole el celeste a la otra papeleta, no dejándonos juntar firmas, haciendo conferencia de prensa alcanzamos casi la mitad de los votos, no es que está parejo, es que es”, planteó. En suma, pidió “escuchar a la mitad de la sociedad”, ya que “es una de las tareas que tiene el presidente”, que representa a “todos los uruguayos”. “Eso no significa que no gobierne, significa que tiene que escuchar a quienes tenemos una posición diferente”, agregó.

Consultado sobre cómo espera que se dé el diálogo entre el oficialismo y la oposición a partir de ahora, Pereira dijo que “el presidente manda” y que aguardará a que convoque espacios de intercambio. En caso de que ello no ocurra, el presidente del FA señaló que el partido de oposición “hará propuestas concretas sobre los temas que son urgencia de la gente”. Entre ellos, nombró que “se gana menos”, que la gente “tiene menos jubilación”, pero “los precios están más caros, la canasta se le hace imposible” y “la carne tiene precios más caros que en Europa”.

Si bien dijo que se tomará los próximos 20 días para descansar, Pereira anunció que comenzará una “visita pueblo a pueblo”. “Eso implica cercanía con los movimientos sociales, con los ruralistas, con la sociedad de fomento, con las organizaciones diversas del pueblo y de la sociedad para construir un programa que surja desde el pueblo”, adelantó.