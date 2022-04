“Hoy no hay sartorismo en la Cámara de Diputados”, aclaró, consultado por la diaria, el diputado Álvaro Dastugue. Él y Pablo Viana, firmante del comunicado de la minoría, fueron electos por la lista Todos por el Pueblo de Juan Sartori, pero el año pasado se distanciaron del senador. “La pura verdad es que no integro ninguna de las dos bancadas. Ni la de AN y PLP, y tampoco la de Todos. Las dos bancadas me invitaron, pero decidí participar sólo en la bancada del PN”, explicó. Dastugue tomó esa decisión porque no entendió “los malentendidos” de los últimos meses vinculados a la coordinación de la bancada. “Me mantuve al margen, en los próximos meses veré si me sumo a alguna de las bancadas”, dijo el diputado de Canelones.