La edila Nilda Díaz López militó en los últimos 15 años en Vamos Salto, la agrupación colorada que lidera el senador Germán Coutinho. Se define como una “militante barrial” que trabaja en la zona noreste y este de la capital departamental. En las últimas elecciones obtuvo un lugar en la Junta Departamental de Salto, de la mano de la agrupación Unidos 2022, cuyo principal referente es el dirigente Alberto de Mora, un funcionario municipal de carrera.

“El año pasado, en 2021, empecé a sentir que no estaba cómoda en Vamos Salto. Ellos interpretaron que sacar cinco ediles era una derrota política y lo puedo entender, pero no creo que por eso haya que olvidarse de la gente que nos votó. Me decaí mucho con la situación, porque siento que perdieron empatía”, relató Díaz López, consultada por la diaria.

La edila se declaró independiente dentro del legislativo departamental en febrero de 2022 y pocas semanas después decidió “empezar a apoyar al proyecto político de Andrés Lima y de su hermano, [el diputado] Álvaro Lima”. “Somos varios dirigentes de Vamos Salto que nos hemos ido con Lima. Creemos que él es un político que está muy presente en los barrios, tiene cercanía y nos sentimos identificados con esa manera de hacer política”, comentó.

El Frente Amplio (FA) tenía 16 ediles en la Junta Departamental y ahora tendrá 17; el Partido Nacional sigue con diez y el Partido Colorado pasó de cinco a cuatro bancas. “Con este cambio, Lima pasa a tener 17 ediles, está más cerca de la mayoría especial de 19 votos que se necesita en algunos casos”, explicó Díaz López.

Según comentó la edila, también se sumaron al espacio político de Lima su suplente, Alberto Álvez, dos candidatos a alcaldes de Colonia Lavalleja, Ruben Silveira y Élida Olivera, y el candidato al municipio de San Antonio, Jorge Machado.

El nuevo espacio político que lidera Lima se llama Encuentro Federal Artiguista y el próximo 9 de junio hará un “desembarco” en Montevideo con un acto político. Además, inauguró dos locales partidarios en la zona oeste de Montevideo: uno frente a la emblemática Plaza Lafone de La Teja y otro en el cruce de Carlos María Ramírez y la ruta 1.

“Hoy nuestro mayor objetivo es ser la puerta de entrada para la gente que no nos votó en 2019. Hay 1.100.000 uruguayos que decidieron no acompañar al FA. Si tendremos todavía para militar y convencer”, dijo el intendente a la diaria.