Los legisladores del Movimiento de Participación Popular (MPP) Alejandro Sánchez, Charles Carrera, Daniel Caggiani y Sebastián Sabini hicieron un pedido de acceso a la información pública para conocer cuántas iniciativas privadas recibió el Poder Ejecutivo desde el inicio del período de gobierno al amparo de la Ley 17.555, una norma aprobada en 2002 para la reactivación económica de la industria de la construcción. Los legisladores consultaron quiénes fueron los titulares de las iniciativas promovidas, el objeto de las iniciativas, el estado de los expedientes y las actas de apertura de las iniciativas expedidas por la Escribanía de Gobierno.

Presidencia de la República sólo entregó información de las iniciativas aprobadas, que al momento de la entrega de los datos eran 13. Según alegaron desde Presidencia, la Ley 17.555 les impide entregar información de las iniciativas que han sido presentadas pero todavía no han sido aprobadas, ya que en su artículo 19 señala: “En la fase de presentación de la iniciativa, el promotor asumirá los riesgos de su elaboración y no percibirá contraprestación alguna. La Administración dispondrá de un plazo máximo de 90 días para examinarla y mientras no la acepte, toda la información relativa a la iniciativa será confidencial”.

Ante la respuesta, los legisladores acudieron a la Justicia para exigir la entrega de la información completa. Finalmente, el juez en lo Contencioso Administrativo de tercer turno, Javier Gandini, ordenó la entrega de los datos y Presidencia otorgó la información el jueves.

Sin embargo, los datos brindados, a los que accedió la diaria, mencionan en qué organismos están actualmente los expedientes, pero no dan detalles ni de los solicitantes ni del objeto de las iniciativas. Las columnas con esos datos que figuran en la respuesta de Presidencia están tachadas en el caso de las iniciativas que no están aprobadas (que son la enorme mayoría).

La mayor parte de las 128 iniciativas están en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP; 32%) y en el Ministerio de Ambiente (27%). Los siguen el Ministerio de Defensa con siete iniciativas, el Ministerio de Turismo con cinco, el Ministerio de Industria con cuatro, el Ministerio de Economía y Finanzas también con cuatro, el Ministerio de Vivienda con tres, la Prosecretaría de Presidencia con dos y la Intendencia de Montevideo con dos. Hay también una iniciativa en cada uno de los siguientes organismos: Ministerio de Ganadería, Intendencia de Tacuarembó, Intendencia de Colonia, OSE, la Administración de los Servicios de Salud del Estado y la Administración Nacional de Educación Pública. Hay además ocho iniciativas archivadas.

El senador del MPP Charles Carrera dijo a la diaria que cuentan con cinco días a partir del jueves para resolver si continúan con el juicio o si, por el contrario, entienden que está satisfecha su petición. Con relación al argumento de Presidencia de ampararse en la confidencialidad dispuesta en la Ley 17.555 para no dar la información de las iniciativas presentadas y aún no aprobadas, Carrera dijo que está siendo analizado por un abogado, pero opinó que a su entender ‒el senador emepepista también es abogado‒ dar datos de las empresas que presentaron las iniciativas privadas y del objeto de dichas iniciativas “no viola la confidencialidad”, sino que lo que podría violar la reserva sería divulgar el contenido de las iniciativas.

Empresas con iniciativas aprobadas

Las empresas beneficiadas con iniciativas aprobadas durante el gobierno de Luis Lacalle Pou son, por el momento, 13, según informó Presidencia. Diez de ellas fueron presentadas al MTOP, y entre ellas se encuentra el publicitado proyecto de construir una isla artificial presentado por Jirkel. En el caso de la empresa Ramón Álvarez SA, esta fue beneficiada con la aprobación de tres iniciativas que presentó al MTOP, y en el caso de Traxpalco SA, con dos iniciativas presentadas al mismo ministerio.

