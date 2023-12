En el Encuentro de Dirigentes Batllistas del Partido Colorado (PC), que dio el cierre al año por parte de la agrupación, el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), el expresidente Julio María Sanguinetti, anunció que apoya a Tabaré Viera como precandidato a las internas de la fuerza política, de cara a las elecciones nacionales en octubre del año que viene. Además, informó que renunciará al cargo que actualmente ocupa el 1° de marzo próximo.

Con la presencia de varios dirigentes del sector, los principales oradores de la actividad celebrado en la Casa del Partido Colorado fueron el precandidato de la fuerza política, Tabaré Viera, y Sanguinetti.

En la lista de figuras que hablaron, estuvieron, Richard Sander, Marne Osorio, Fátima Barruta, el senador Germán Coutinho y el subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Walter Verri. Al evento asistieron más de 400 dirigentes de todo el país, entre ediles, concejales y alcaldes.

En el inicio de su intervención, Sanguinetti dijo que “no se puede hacer política sin alegría, sin lealtad, y este es un acto de alegría y lealtad. Estamos los que nunca dejamos de estar, por lo que significa el Partido Colorado y el batllismo”.

Agregó que cuando le preguntan dónde está presente el batllismo en el gobierno de coalición, él responde que “está en la garantía que ofrece y en el impulso que ofrece a sus mejores dirigentes, está en la política internacional, porque el Uruguay democrático del batllismo internacionalista, que está en contra todas las dictaduras y que se suma todas las causas nobles, ha estado en este gobierno al impulso de nosotros, y no de los viejos neutralismos que en el Partido Nacional insistieron aún en épocas de Democracia”.

Tabaré Viera y Julio María Sanguinetti, durante el Encuentro Nacional de dirigentes Batllista del Partido Colorado. Foto: Rodrigo Viera Amaral

“Fuimos el partido de las luchas democráticas en el mundo entero”, dijo Sanguinetti, ante el aplauso de los presentes, y continuó: “Por eso no tenemos duda -como la tiene hoy el Frente Amplio- de saber si Venezuela es o no una dictadura”. Recordó que el batllismo está en la educación actual a través de los Centros CAIF, que fueron creados en el período 1985-1990, y que hoy son casi 400 en el país.

Luego, dijo que “el Frente Amplio es lo opuesto: invoca a Batlle para negar a Batlle, porque Batlle fue el reformismo constante. El Frente invoca a las empresas del Estado y las quiere inmóviles y las quiere monopolio [...] Batlle fue reformista, y nosotros somos reformistas de esas empresas, por eso hemos defendido la empresa, por eso salvamos a Antel cuando había que salvarla y la querían vender sectores del Partido Nacional”.

Para Sanguinetti, el PC no tuvo suerte en la renovación de los liderazgos. “La etapa de [Pedro] Bordaberry fue promisoria y se puso en pausa. La etapa de Ernesto Talvi generó muchos entusiasmos y luego se desvaneció. Hoy estamos de nuevo en la búsqueda de esos liderazgos. Estamos de nuevo en la recomposición del partido. Hace seis meses se decía que no había candidatos. Hoy hay seis candidatos y acá tenemos uno”, sostuvo con referencia a Viera.

En esa línea, le envió un mensaje de fraternidad y unión a los demás precandidatos del partido y continuó: “Pero hoy estamos con Tabaré Viera, el líder del bastión del Partido Colorado en Rivera”.

Sanguinetti destacó la carrera política de Viera, mencionando los logros que alcanzó y los cargos que ocupó en su trayectoria, tanto a nivel departamental como nacional. “Nos sentimos representados. Naturalmente, vamos confiados a una elección interna, y vamos confiados a una elección nacional abrazados a esos principios que nos siguen de siempre. Esas causas que nos van a seguir moviendo para siempre, esas causas que son nuestra razón de ser”.

En el tramo final de su participación, dijo: “Me tocó estos cuatro años estar en la Secretaría General del Partido Colorado, manteniendo viva la representación de nuestro partido ante el gobierno. La representación del partido ante el país, pero ahora viene otra etapa. El 1° de marzo voy a dejar la secretaría general del partido porque creo que es un ciclo que para mí terminó. Naturalmente, en lo personal voy a estar siempre”.

Encuentro Nacional de dirigentes Batllista del Partido Colorado, el sábado 16 de diciembre, en la Casa del Partido Colorado. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Tabaré Viera: “No somos furgón de cola” en la coalición

Por su parte, cuando hizo uso de la palabra, Viera comenzó agradeciendo a Sanguinetti por su respaldo y “la dedicación de toda su vida, a la causa de las ideas, a la causa del batllismo, la causa del país. Con él hemos estado siempre, como tantos. Con él hemos aprendido muchísimo y mucho vamos a aprender”.

Para Viera, como secretario general Sanguinetti “sostuvo y le dio vida en forma absolutamente ecuánime a todos los sectores del partido durante estos años. Así que quiero decir que, por un lado, me da pena. Lo quisiera seguir teniendo a Sanguinetti en la Secretaría General. Es una garantía de que el partido funciona, de que se atienden en forma objetiva a todos los sectores, de que se está cuidando del detalle menor, y siempre bien representados. Entiendo sus razones de decir 'hasta acá llegó esta etapa'. Jamás se va a ir Julio María Sanguinetti para su casa y va a olvidar o a dejar de lado al partido”, expresó Viera.

Adelantó, además, que se realizará un gran homenaje a Julio María Sanguinetti para reconocer su vida y trayectoria dentro del partido y en el sistema político nacional.

“Vamos a tener un año 2024 largo, de mucho trabajo. Yo me comprometo con ustedes a liderar esta campaña a estar en todos y cada uno de los rincones del país, para escucharlos como empezamos hoy, para ver la situación de la gente, porque hay que escuchar a la gente. Ellos son los que saben de los problemas y de las posibles soluciones”, aseguró el precandidato.

Respecto a la renovación dentro del partido, Viera coincidió con Sanguinetti en que luego de la crisis del 2002 costó la aparición de nuevas figuras de peso en la fuerza política. En esa línea, señaló que al Frente Amplio le pasa, ya que no tiene hoy a referentes históricos como Tabaré Vázquez o Danilo Astori.

Dijo, además, que recorrerá el territorio “para escuchar a los dirigentes, para ir hasta el último pueblo, de los que creo conocer todos a través de mis 30 años de actividad política y de actividad pública. Para junto a los técnicos, dirigentes y la gente, transformarlo en las soluciones que vamos a trabajar, porque ese es el gran objetivo. La meta electoral va por etapas. Primero, las elecciones internas y primarias del 30 de junio. Allí vamos a luchar para ser el candidato único del Partido Colorado”.

“La convocatoria es entonces a trabajar juntos, poniéndole oído a la gente, y eso tenemos que hacerlo ya: salir a recorrer para hablar con la gente, escuchar de sus demandas con los dirigentes, con los políticos fundamentales, porque son ese nexo son la interpretación, y con los técnicos... equipos técnicos que también tenemos como objetivo”, dijo. Y siguió: “Luego vamos por octubre, vamos para ganar. Yo no sé trabajar por otra cosa, vamos para ganar. Yo no sé si vamos a ganar, no le puedo prometer, pero vamos a ir para ganar”.

El ministro de Turismo expresó también que “si no llegáramos a ganar por casualidad, vamos a tener una mayor y mejor representación en un gobierno de coalición que veremos. Es otra etapa. Todo indica que sí, pero estamos discutiendo varios temas de la coalición. Nosotros no somos tampoco furgón de cola como se nos quiere hacer aparecer”.

Sobre el final, afirmó que “tiene mucha suerte el Partido Nacional sin duda de tenernos como socios. Somos responsables, serios, tenemos en el ADN al gobierno, pero no somos furgón de cola, y hay cosas que la queremos ver el funcionamiento de la coalición, pero será otra etapa. Primero es la interna de junio, después vamos a plantear octubre, y posteriormente vendrá lo de la coalición, que es en la segunda vuelta. Ya estamos discutiendo qué va a pasar con los gobiernos departamentales y municipales, que nos importan. No es tampoco pasar octubre y olvidarnos del plano departamental y municipal. Yo vengo de ese palo y sé lo que se sufre”.