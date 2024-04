El PIT-CNT está a menos de 23.000 adhesiones para llegar al número necesario para que se habilite un plebiscito para fijar en 60 años la edad jubilatoria, igualar las jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional y eliminar las AFAP. Estas próximas semanas serán claves para que se logre llegar a las rúbricas, que deberán entregar el 27 de abril, fecha límite para dar a conocer las 270.000 firmas que habilitarían una consulta popular en simultáneo a la elección nacional del 27 de octubre.

Para llegar a ese plazo, según anunció el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, el 13 y 14 de abril se harán “jornadas nacionales” de recolección de firmas, más allá de las “barriadas” que se llevan a cabo “todos los días”. “Sería una hazaña porque viene a contrapelo de la decisión del Parlamento. Viene con una militancia espartana, con pocos recursos, [pero] con mucho amor”, graficó Abdala, quien confía en llegar a las firmas con creces y así habilitar la consulta popular, que partió con cuestionamientos internos en la central sindical y, a su vez, en el Frente Amplio (FA), en especial entre los precandidatos.

El doctor en Ciencia Política Daniel Buquet dijo a la diaria que, si se alcanzan las firmas, el FA saldría perjudicado, y, por lo tanto, habría un beneficio para los sectores oficialistas. “Creo que perjudica al FA por la sencilla razón de que dentro del partido hay distintas posiciones al respecto. Pongo un ejemplo equivalente que es Venezuela, que poco tiene que ver con políticas públicas en Uruguay. Como en el FA hay, claramente, posiciones distintas sobre el gobierno de Venezuela en cuanto a su carácter dictatorial o no, desde el oficialismo se menciona reiteradamente el asunto de forma pública para cuestionar al FA o exigirle que se defina. Bueno, con este plebiscito pasa lo mismo”, afirmó.

En ese sentido, dijo que el gobierno o el propio presidente Luis Lacalle Pou, que está vedado de intervenir en la campaña electoral, podría llegar a hacerlo, al tratarse de una consulta popular. “No se trata de la elección, por cierto, y como es un plebiscito que además pretende modificar un régimen que el propio gobierno modificó, de alguna manera lo legitima al presidente y a distintos voceros del gobierno para hacer campaña en contra del plebiscito”, sostuvo.

Esto, de alguna manera, “afecta” al FA en la medida que la oposición no tiene una posición “unificada” al respecto. “Creo que va a tener un perfil alto, aunque no necesariamente va a ser el tema principal”, reflexionó, dado que la economía o seguridad suelen ser temas centrales en cada campaña electoral. “Pero el tema de las jubilaciones no es un tema menor en lo más mínimo”, agregó.

Veremos

El anuncio de que había 246.527 firmas recolectadas apareció en cada rueda o conferencia de prensa que dieron los precandidatos de los diferentes partidos en la última semana. En especial, se le preguntó al respecto a la postulante frenteamplista Carolina Cosse, quien firmó la papeleta para habilitar la consulta, pero no se pronunció ni a favor ni en contra de los cambios en la Constitución que esta prevé.

“Yo firmé porque la propuesta era del PIT-CNT y para que el pueblo decidiera. Se va a tener que llegar a las firmas, después empezará un proceso de discusión [en el] que, cuando inicie, participaré como una uruguaya más”, dijo Cosse el jueves, y agregó que le lleva “tiempo tomar posición” y que esperará a que “llegue el momento para expresarme y mientras tanto estaré estudiando”.

El FA dio libertad de acción a los sectores sobre si apoyar o no el plebiscito. Quienes están a favor de la recolección de firmas son los sectores que, justamente, apoyan a Cosse. Buquet indicó que si se juntan las firmas, la intendenta de Montevideo está “embretada”, porque “va a tener que decir algo”, e incluso si quisiera evitar posicionarse, “le resultaría costoso”.

“Es costoso tomar cualquiera de las dos posiciones, porque si ella apoyara expresamente el votar a favor en el plebiscito por la reforma, ahí pierde esta ventaja que tendría de que en realidad no se manifestó, y quienes no ven con buenos ojos la propuesta de reforma podrían tomar distancia. Si, al contrario, una vez que se decida que efectivamente va a haber un plebiscito, ella dice que no está a favor, ahí se genera un problema con sus propios aliados. Por eso yo digo que está embretada”, sostuvo el politólogo.

En tanto, el precandidato del FA Yamandú Orsi ya se manifestó en discordancia con la propuesta, al igual que los sectores que lo acompañan, como el Movimiento de Participación Popular. Así lo planteó, nuevamente, este viernes, cuando fue consultado durante una vista a Maldonado sobre qué haría el FA si, eventualmente, hubiera plebiscito.

“Es una decisión muy pensada y muy discutida con compañeros y técnicos. En mi caso, yo sé lo que voy a hacer y creo que el FA va a seguir en la misma línea donde va a permitirles esa libertad a los electores. En este caso, el consenso frenteamplista fue ese”, dijo, y añadió que la papeleta “no resuelve los problemas que necesitamos resolver en la seguridad social”, sino, por el contrario, “a algunos los complica”.

Otro de los frenteamplistas que se mostró en contra de la consulta es el precandidato Mario Bergara. Al respecto, una de sus correligionarias más cercanas, la senadora Liliam Kechichian, dijo a la diaria que “una mala ley como la que votó el gobierno en seguridad social se cambia con una buena ley, y no incorporando [estos planteos del PIT-CNT] en la Constitución”. Andrés Lima, el otro precandidato del FA, se manifestó a favor del eventual plebiscito.

En defensa

Los partidos que integran la coalición de gobierno cerraron filas en estar en contra de la papeleta que promueve el PIT-CNT y, en ese marco, de llegar a las firmas, ya evalúan coordinarse para defender la reforma que promovieron y aprobaron. Álvaro Delgado, el precandidato blanco, expresó que “seguramente” se llegue a las rúbricas necesarias.

Por eso, en rueda de prensa el jueves, el blanco dijo que es “inaceptable” que el FA no haya tomado posición unánime sobre el tema. “Un partido que estuvo 15 años en el gobierno, que dijo que era importante una reforma, que no la hizo, la hicimos nosotros, al principio estuvieron, después se opusieron, pero ahora van a derogar aquello que no se animaron ni a hacer. Increíble”, cuestionó.

Por su parte, la precandidata Laura Raffo opinó que lo que propone el plebiscito “es meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores” porque “no se sabe qué va a pasar con esos ahorros”. Así el planteo, sostuvo que el PIT-CNT en lugar de defender a los trabajadores, “los estaría dañando”. Gonzalo Baroni, dirigente cercano a Raffo, señaló a la diaria que cuando queden confirmadas las firmas por la Corte Electoral –si es que llegan– hay “alguna posibilidad de conversaciones” entre los partidos de la coalición, porque estamos “radicalmente” en contra.

“Insisto en que esto no es una juntada de firmas contra la reforma de la seguridad social, sino que es contra el sistema vigente y el venidero, porque la reforma de la seguridad social no es que se plantee de un día para el otro, sino que es progresiva”, indicó, y agregó que el FA “dice bien claro que quiere revertir la reforma de la seguridad social bajando o tendiendo a bajar a los 60 años, que también me parece grave y contra eso también vamos a militar totalmente”.

Jorge Gandini, otro de los precandidatos blancos, fue el primero en hacer una contracampaña una vez que el PIT-CNT comenzó a recolectar firmas bajo la nómina “No le firme al PIT-CNT”. En diálogo con la diaria, expresó que “sería letal” si se aprobara el eventual plebiscito para la “estabilidad institucional, económica y social del país”. En sus actos, dijo, explica los beneficios de la reforma aprobada por el gobierno.

“Creo que quienes juntan firmas están juntando firmas a reglamento. No me puedo creer que le falte, que hayan juntado nada más que estas firmas si se creyeran la campaña. El FA y el PIT-CNT, con la cantidad de militantes rentados con licencia sindical que tiene, que no esté juntando las firmas parece muy llamativo. Yo creo que están trabajando en reglamento. Yo creo que buena parte de esas dos organizaciones no quieren que salga. Dentro del FA no hacen campaña ni abren la boca, dicen que están en contra, como algunos precandidatos, pero no hacen nada para promover que la gente no firme, y en los demás partidos no lo han incorporado como tema hasta que se verifique si efectivamente va a estar o no”, analizó el líder de Por la Patria.

Por su parte, el Partido Colorado está concentrado en su interna, aunque la mayoría de los precandidatos ya se mostraron en contra de la propuesta del PIT-CNT. Lo mismo ocurre en Cabildo Abierto, que está embanderado con su propuesta de plebiscito de reforma constitucional “contra la usura y por una deuda justa”.