Tal y como estaba previsto, Vamos Uruguay, el sector encabezado por el senador Pedro Bordaberry, propuso este fin de semana a Walter Cervini como candidato a la Intendencia de Canelones en representación del Partido Colorado (PC). Según supo la diaria, el próximo sábado la convención departamental del PC confirmará la candidatura y, al mismo tiempo, formalizará la no participación del PC en las elecciones departamentales, por lo cual Cervini podrá postularse bajo el lema de la Coalición Republicana junto con los dos candidatos del Partido Nacional (PN), Sebastián Andújar y Alfonso Lereté.

Cervini, de 39 años, fue electo diputado por Canelones en las pasadas elecciones nacionales. Muy cercano al fallecido dirigente colorado Adrián Peña y al director de La Granja, Nicolás Chiesa, Cervini fue también edil departamental (2010-2019) y diputado en la última legislatura (2020-2025). Reside en la localidad de 18 de Mayo, al norte de Las Piedras.

“Es un hombre joven, muy capaz, un hombre de éxito empresarial, pero que entiende mucho de política”, afirmó Bordaberry este sábado en la presentación de la candidatura, según consignó Radio Montecarlo. Según Bordaberry, “dada la particularidad de que el PN va con dos candidatos y nosotros con uno”, la Coalición Republicana puede hacer “una muy buena elección con posibilidades de disputar la Intendencia” de Canelones, que es administrada por el Frente Amplio (FA) desde 2005.

En diálogo con la diaria, Cervini adelantó algunos de los temas que planteará durante la campaña electoral, como por ejemplo el desarrollo turístico. “El turismo en Canelones no tiene la fuerza ni la apuesta que debe tener; años atrás Atlántida era el segundo balneario del país y hoy está muy relegado”, afirmó, y apuntó que “solamente un 3%” del turismo internacional “queda en Canelones”. “Creo que es un tema central para desarrollar, ya que el turismo genera mano de obra y trabajos de calidad”, expresó.

Asimismo, Cervini sostuvo que es posible llevar a cabo “una revisión de las tasas y los cobros de determinados impuestos” en pos de “una mayor expansión comercial e industrial”. Afirmó que el gobierno departamental “puede aportar mucho” en el sector lácteo, así como en la avicultura y la vitivinicultura.

“Otro eje importante es el transporte”, el cual “desde hace 20 o 25 años está igual, con las mismas demoras para trasladarse a todos lados y con un costo bastante importante, más que nada para los trabajadores”, expresó Cervini.

Consultado sobre la gestión de residuos en Canelones, que es presentada de manera positiva por el FA, Cervini dijo que “hay temas que se manejan bien”. “Creo que el tema de contenedores domiciliarios ha sido acertado, no tan así la reposición de los mismos y el cuidado en cuanto a las empresas que hacen la recolección”, manifestó.

Sin definición en Montevideo

La candidatura de Cervini en Canelones se suma a la de Marcelo Malaquina en Salto, dos de los tres departamentos en los que el PC resolvió comparecer en las departamentales dentro del lema común de la Coalición Republicana. El restante departamento es Montevideo, donde por el momento no hay definición.

La secretaria general del PC en Montevideo, María Eugenia Roselló, dijo a la diaria que todavía “no hay nada concreto” en cuanto a la candidatura del PC en la capital. “Se han manejado nombres públicamente, que coinciden con las personas con las cuales hemos estado conversando”, pero aún “estamos en conversaciones”, señaló.

Roselló apuntó que la convención departamental del PC “tiene que reunirse la primera semana de febrero” para poder cumplir con la Corte Electoral, que fijó el 15 de febrero como fecha límite para la reunión de los órganos deliberativos departamentales, los cuales deben aprobar las distintas candidaturas. “El tiempo es tirano y tenemos que apurarnos un poquito con esas definiciones”, añadió.

Ya no se manejan los nombres de Alejandro Ruibal, empresario de la construcción, ni de Nicolás Albertoni, subsecretario de Relaciones Exteriores. Asimismo, si bien a la interna del PC todavía no está descartada, la eventual candidatura del abogado penalista Jorge Barrera afronta un obstáculo desde el punto de vista constitucional.

Hay quienes advierten que, como se postuló a la Comisión de Ética del PC, Barrera no puede ser candidato a la Intendencia de Montevideo (IM), ya que la Constitución establece que no podrán ser candidatos por otro partido político (como la Coalición Republicana) en un mismo ciclo electoral “quienes se postulen como candidatos a cualquier cargo ante los órganos electores partidarios”. Sin embargo, en el PC también hay quienes sostienen que la Comisión de Ética no es un órgano elector, sino una comisión asesora, lo que avalaría una segunda interpretación de la disposición constitucional.

Además de Barrera, siguen sobre la mesa los nombres del vicepresidente de UTE, Pablo Ferrari, y del director de Telecomunicaciones, Gustavo Osta. Roselló subrayó que el PC “va a tener un candidato” a la IM por la Coalición Republicana. “Eso es una definición que ya está clara y fuerte”, resaltó.

Por su parte, Conrado Rodríguez, diputado electo por Montevideo (Vamos Uruguay), dijo a la diaria que, “desde el punto de vista político, el PC tendría que tener un candidato propio”. “Hay que definir una candidatura cuanto antes”, agregó.

Diego Riveiro, también diputado electo por Montevideo (Unir para Crecer), dijo a la diaria que “lo ideal, evidentemente, es que el PC vaya con un candidato”. Riveiro consideró que el PC “tiene que tomarse más en serio el tema de Montevideo”, porque “no puede ser que a un par de meses de las elecciones estemos viendo quién va a ser el candidato”. “También creo que no tenemos que ir un candidato de cabotaje simplemente para preservar el nombre”, señaló.

“Del otro lado tenemos a [el diputado nacionalista Martín] Lema, que ya sabemos hace meses que va a ser candidato, y a nosotros se nos está por vencer el plazo y todavía no sabemos qué nombre vamos a presentar; eso creo que lo tenemos que cambiar”, agregó Riveiro.

El último candidato colorado a la IM fue Ricardo Rachetti, quien en 2015, bajo el lema del Partido de la Concertación –que compartió con Edgardo Novick y Álvaro Garcé–, obtuvo menos de 16.000 votos (1,8% ). En 2020, en alianza con el resto de la coalición de gobierno, el PC compitió bajo el lema del Partido Independiente y respaldó la candidatura de la nacionalista Laura Raffo.