Comienza la nueva legislatura y el escenario está planteado: el gobierno de Yamandú Orsi no la tendrá nada fácil para incorporar rápidamente los cambios que prometió en campaña en tanto y en cuanto signifiquen modificar leyes aprobadas por la coalición.

La ley de urgente consideración (LUC) y las reformas incorporadas en la Ley de Seguridad Social son los temas en los que los legisladores blancos y colorados ponen especial énfasis y prometen: “No permitiremos retrocesos”.

Así lo hicieron saber a la diaria los exministros Javier García y Tabaré Viera, quienes indicaron que desde la coalición serán “firmes” a la hora de defender los “derechos conquistados” durante estos últimos cinco años.

Desde el Frente Amplio (FA) saben que el camino a recorrer no será sencillo y prometen que apostarán al diálogo para lograr los cambios necesarios, pero ya ven venir complicaciones. “Todavía no arrancó el nuevo gobierno con Yamandú Orsi y Carolina Cosse y ya nos están anunciando interpelaciones y oposiciones férreas”, señaló, en diálogo con la diaria, el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Valdomir.

“La cantidad de legisladores que tenemos en la Cámara hace que si cada uno se pone su carpeta bajo el brazo y no habla, no dialoga, no articula, no negocia con otras bancadas, de acá no va a salir un solo proyecto de ley y ahí el principal afectado no va a ser el gobierno, va a ser la población que espera resultados concretos de esta legislatura”, agregó.

Para el diputado será fundamental bajar un poco el tono de confrontación que viene de la campaña: “Si seguimos con la misma actitud con la que terminó la campaña, no vamos a cumplir nuestra tarea, que es encontrar soluciones concretas para los problemas que tiene la gente”, por lo que resultará fundamental “encontrar acuerdos”. “Sabemos que será una oposición dura, pero eso no significa que no haya posibilidades de diálogo y negociación”, expresó.

Debate firme

Por su parte, el exministro de Defensa y actual senador por el Partido Nacional (PN) Javier García aseguró que cada vez que se planteen “acciones que van en contra de los derechos conquistados, de logros de este período”, los legisladores de la coalición se van a plantar y van a dar “un debate firme y claro para mantenerlos”.

“La ciudadanía le dio el gobierno al FA y a nosotros nos corresponde ser la oposición. Somos una oposición democrática porque estamos formados así, es nuestro ADN. Pero vamos a tener un rumbo claro, firme, en el sentido de que vamos a defender nuestros valores. Nosotros tenemos un modelo diferente al del FA. Las buenas democracias ocurren cuando hay buenos gobiernos y buenas oposiciones”, añadió.

El primer problema que ve venir García es el de posibles modificaciones a la LUC. El legislador indicó que la oposición dará un “debate firme” cuando el gobierno del FA quiera “limitar las libertades individuales, de expresión, de circulación, de trabajo, todos aspectos que se reafirmaron en la LUC”.

También reveló que se tendrá la misma actitud cuando se pretenda “retroceder” en materia de seguridad social, ya que tanto la LUC como la reforma jubilatoria fueron ratificadas mediante el voto directo de la ciudadanía, por lo que sería “inentendible” modificarlas.

“Los diálogos no pueden ser vacíos o inocuos. El diálogo tiene que tener una propuesta sobre qué es, cuál es el mapa de la ruta, cuál es el objetivo. De lo contrario, se transforma en un revoltijo y aparte genera frustraciones. Veremos cuando llegue la invitación formal [del diálogo sobre la seguridad social]. Ahora, si se plantea ir para atrás y dejar sin efecto la reforma que fue impulsada por nuestro gobierno, nosotros nos opondremos con firmeza”, añadió.

En la misma sintonía que García, el exministro de Turismo y senador colorado Tabaré Viera dijo a la diaria que la LUC fue un “gran avance”. “Estamos siempre dispuestos al diálogo, pero no apoyaremos retrocesos logrados en esa reforma. ¿Vamos a apoyar eliminar alquileres sin garantías? ¿Trámites más rápidos en adopciones? ¿Paridad de precio de importación de combustibles? ¿El apoyo legal a los policías? ¿El derecho de huelga y el derecho al trabajo?”, preguntó.

El legislador sostuvo que la relación con el FA será siempre de “cordialidad” y manifestó que habrá una “disposición al diálogo”, pero remarcó que serán “firmes” en su “responsabilidad como oposición en la fiscalización”.

“Bajar la pelota”

Desde el FA no se ven con buenos ojos algunas notas que se han publicado en los últimos días sobre los planes de la coalición y su relacionamiento con el diputado de Identidad Soberana, Gustavo Salle.

El miércoles, distintos dirigentes multicolores señalaron a la diaria que buscarán “mimar” a Salle para que tenga “su propio espacio” y pueda interpelar a ministros del FA.

Consultado al respecto, Valdomir estimó que si bien habrá una “oposición dura”, desde el FA “está lista la apertura para dialogar y negociar”. “La oposición va a hacer un juego que ya estamos viendo. No empezó la legislatura, no arrancó el nuevo gobierno que ya nos están anunciando interpelaciones”, opinó.

Con respecto al vínculo de Salle con la coalición, indicó que el FA también está dialogando con todos los partidos. “Ya hemos tenido algunas reuniones con Salle. En la Cámara todo se dialoga y está bien que haya reuniones. Vamos a dialogar con todos, vamos a negociar las prioridades de cada una de sus agendas y vamos a encontrar alguna posibilidad de tejer acuerdos. Esa es la expectativa con la cual empezamos nuestra legislatura”.

Volvió a remarcar que las prioridades de este año van a ser “mucho diálogo, practicar la tolerancia, bajar la pelota al piso en cuanto al tono que tuvo la campaña, porque no es gritando ni agraviando al otro que van a salir las buenas discusiones y los buenos debates que nuestro país necesita”.

Coordinación del FA

Una de las prioridades de la izquierda en el Parlamento es que sea “óptima” la coordinación entre ambas bancadas del partido y con el Poder Ejecutivo, a través de los ministerios y la Secretaría de Presidencia.

“Tiene que haber mucha articulación entre los proyectos que se envían y el trabajo que vamos a hacer en la Cámara. También tenemos la responsabilidad de que la bancada del FA trabaje de la manera más coordinada posible para impulsar las prioridades que el gobierno envíe con sus proyectos de ley al Parlamento”, afirmó Valdomir.

Como desafío, remarcó que existe un “recambio muy importante” de legisladores, por lo que es necesario encontrar una metodología de trabajo que asegure que todas las visiones están representadas.

Consideró que la agenda del FA es “bastante intensa” y se pondrá a prueba estos cuatro meses antes del proyecto de ley del presupuesto quinquenal, “que sin duda es la prioridad de este primer año”.

Además, remarcó que es necesario que la intrapartidaria y la bancada del FA funcionen de la “mejor manera”. “El vínculo con el FA también es un eje clave que sin duda lo vamos a priorizar”, añadió.

Los temas del FA

Valdomir indicó que los temas más importantes que se tratarán en el Parlamento para el próximo gobierno son el diálogo social en materia de seguridad social, temas referidos a la seguridad pública y políticas de infancia.

“Tenemos un nivel muy grave de pobreza infantil, de hogares con vulnerabilidades en materia de educación y de ingreso. [...] Además, va a haber algunos cambios en la LUC. Recordemos que la LUC contenía desde cuestiones sobre empresas públicas, temas vinculados a la seguridad y a las penas, y la regla fiscal también estaba incluida en aquella ley que se discutió de manera exprés”, añadió.

Con respecto al presupuesto, el legislador indicó que se tendrán que analizar los compromisos que se puedan asumir teniendo en cuenta la situación que deja el gobierno de Luis Lacalle Pou en materia fiscal y de endeudamiento. “La situación es bastante compleja. Como tenemos necesidad de fortalecer políticas sociales y un presupuesto que seguramente va a ser más acotado de lo que nos imaginábamos, vamos a tener que afinar el lápiz para tratar de cubrir todas las necesidades que tenemos”.

Por último, destacó que se buscará fortalecer el programa Visita tu Parlamento, mediante el cual centros educativos públicos de todo el país visitan el edificio y participan de una jornada en Montevideo que incluye actividades en la Torre de Antel, el estadio Centenario y la Cámara de Diputados. Además, mencionó que se tiene una “agenda relevante en materia de innovación legislativa” con el objetivo de acercar aún más el Poder Legislativo a la ciudadanía.

“Una idea que queremos impulsar es promover que la gente conozca en qué trabaja y qué hace su diputado o diputada de una manera rápida, interactiva y de manera más fluida con la población”, finalizó.

Lineamientos del PN

Desde las filas blancas, García indicó que en los próximos días se llevará adelante una primera reunión de legisladores del PN en la que se determinará la agenda de trabajo. Dentro de su sector, el legislador afirmó que existen tres prioridades: costo de vida, competitividad y descentralización.

“Ya encomendamos a la economista [y exprecandidata] Laura Raffo que prepare un proyecto de ley que empiece a abordar algunas desregulaciones que impacten directamente en el costo de ciertos productos básicos de primera necesidad, por ejemplo, en la higiene personal. También estamos analizando todos los aspectos que puedan llevar a una mejora de la competitividad”, añadió el legislador, quien remarcó que se encuentra trabajando con diferentes ámbitos de la producción y del trabajo.

En materia de descentralización, indicó que el senador nacionalista Sergio Botana está redactando un proyecto vinculado a las alcaldías.

Prioridades del Partido Colorado

Por su parte, el colorado Tabaré Viera indicó que a partir de este sábado, su sector, Vamos Uruguay, estará presentando cerca de 40 proyectos de ley. Asimismo, el legislador afirmó que él está estudiando presentar tres proyectos, uno que pretende dar “soluciones concretas” a la “realidad económica de las fronteras”.

“Las diferencias cambiarias y de políticas económicas con nuestros vecinos, que son gigantes por otro lado, hacen muy compleja la vida económica y comercial de nuestras fronteras. Allí se necesita ir por algunas soluciones que hagan competitivo fundamentalmente nuestro comercio, que puedan abaratar precios y que el consumidor compre del lado uruguayo y no del brasileño”, argumentó.

Otro proyecto de ley tiene que ver con los “precios excesivos” de algunos productos, especialmente para las personas que padecen celiaquía. “Casi siempre son productos importados y tienen precios muy elevados. Y un tercer proyecto se refiere a la promoción de empleo y algunas facilidades para mejorar la creación de nuevos cargos”.

“Sobre el turismo en particular, creo que hay que seguir trabajando. Se necesita una ley reglamentaria para poder dar garantías, seguridades, tanto a turistas como a inversores. Con las plataformas de internet, se ha convertido en una actividad muy competitiva con la hotelería, con quienes están reglamentariamente instalados, que pagan impuestos, que generan trabajo. Esta ley está aprobada, hay que reglamentarla. Yo creo que el turismo ha crecido tanto, es una actividad tan importante que llega casi al 6% del producto bruto interno y genera tantas fuentes laborales, más de 120.000, que se necesita también una nueva ley que creo que tiene que ser revisada”, afirmó.

Con respecto a si se volverá a reflotar el proyecto sobre eutanasia, el legislador colorado manifestó que “se está estudiando más de un proyecto al respecto de la muerte digna”.

Coordinación de la coalición

García consideró que una de las tareas que debe impulsar la coalición es analizar cómo va a trabajar y la eventualidad de un lema común para las próximas elecciones. “Es un debate interno de cada partido que va a llevar tiempo, pero mientras tanto hay que ir avanzando en una mayor institucionalización de la coalición, generando una cultura”.

Para ello, es necesario impulsar una “coordinación legislativa” en la que se dialogue sobre las coincidencias y las diferencias entre los partidos. “La idea es coordinar también las disidencias”, explicó.

Asimismo, indicó que es necesario una “coordinación política de las autoridades partidarias” de la coalición. “Y la tercera, más avanzada, es eventualmente la coordinación entre técnicos de diferentes partidos”.

Consultado sobre la relación con Salle y la coalición, García afirmó que será la que “corresponda”, que es “de respeto y de diálogo”. “El ámbito del Parlamento está en la esencia del diálogo, está en el deber ser de la institución. Por eso su nombre. El de respeto y el de saber que detrás de cada legislador hay una porción de la soberanía y de la voluntad popular que se expresa”.

Por su parte, Viera consideró que es “fundamental” que la coalición tenga una “mayor vida institucional”.

“La intención primaria es buscar coordinaciones. La libertad de accionar siempre está presente. Cada partido, cada sector tiene sus propios matices. Sería deseable que haya el mayor consenso posible y que no sean negociaciones por partidos”, añadió.