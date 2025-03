A 100 años del nacimiento de Raúl Bebe Sendic, este domingo más de 500 personas se congregaron en las inmediaciones del Palacio Legislativo, allí donde hace más de 60 años Sendic y los cañeros de Artigas, “los peludos”, acamparon para denunciar las condiciones laborales de la caña de azúcar. En medio de la polémica por el fallido homenaje en el Parlamento, la Comisión por el Centenario de Sendic estrenó un documental sobre la vida del dirigente social y político.

¡Soy Rufo y no me entrego! Bebe Sendic en la memoria es el nombre del largometraje dirigido por Gonzalo Arijón que sirvió como excusa para que centenares de personas llegaran a la plaza ubicada en Magallanes y Madrid, justo un siglo después del nacimiento de Sendic. Desde las 17.00 comenzaron a arrimarse con termo y mate, alguna bandera del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) y recuerdos, como fotos y relatos.

Además de familiares y militantes sociales, se hicieron presentes excompañeros de la lucha armada, como Mauricio Rosencof, así como algunas figuras del gobierno, particularmente del Movimiento de Participación Popular (MPP), como el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y la ministra de Defensa, Sandra Lazo. También había dirigentes del Partido Comunista del Uruguay, como la exintendenta Ana Olivera, y del Partido Socialista, como el actual vicepresidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, Daniel Olesker.

En un puesto se vendían camisetas y gorros, en otro comida. Una vieja bandera de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA) decoraba el espacio y una pantalla gigante anunciaba la inminente proyección del documental, que fue precedida por los shows de Numa Moraes y Mario Carrero.

Los organizadores habían ajustado todo para recibir a 150 personas, pero la infraestructura que habían dispuesto fue “desbordada” por la cantidad de gente que llegó, según sus propias palabras. Tanto es así que debieron amplificar el sonido para llegar más allá de la plaza. A las 19.00 comenzó la película y la multitud –en buena parte, de pie– no se movió hasta pasadas las 21.00, cuando pasó el último recuadro del documental.

“Entre un homenaje en el Parlamento y un homenaje en la placita de los cañeros no hay comparación”

Así como en la década de los 60, decenas de personas esperaban en la “placita de los cañeros”, a metros del Palacio Legislativo. Justamente en ese recinto, hace unos días, los representantes de los partidos políticos discutían una iniciativa del MPP y el Frente Amplio (FA) para realizarle un homenaje a Sendic. La oposición se negó a dar los votos, al entender que el Parlamento “no podía” homenajear a quien hace 60 años había liderado la lucha armada.

A pesar de que el FA contaba virtualmente con los votos, dado el apoyo de Identidad Soberana, la falta de un voto (por la licencia del diputado Álvaro Lima) echó por tierra el homenaje. Pero, lejos de lamentarse, en la Comisión por el Centenario de Sendic le restaron importancia a lo sucedido en el Parlamento.

En diálogo con la diaria, Danitza Setelich, nieta de Sendic, y Agustín Camargo, también integrante de la comisión, señalaron que lo que terminó sucediendo en el Parlamento era algo que esperaban. “Nos parece que no fue tan distinto a lo que podíamos esperar de una instancia de debate en una institución como lo que es el Parlamento, donde hay representantes de los partidos más grandes, de las alas conservadoras, pero también del FA”, dijo Setelich.

“No sé si el Bebe hubiese elegido ese lugar como lugar de homenaje, porque en aquel entonces en lo que se centraba la lucha tenía que ver con ir en contra de determinado tipo de instituciones que permitían esa igualdad. La Constitución no permitía esa equidad, las leyes de aquel entonces no buscaban garantizar la igualdad para toda la población”, añadió.

La nieta de Sendic repitió que no les tomó por sorpresa la discusión y que el trabajo de la comisión es “reivindicar” el pensamiento de Sendic, “su figura” y “lo trascendente que fue en su lucha social y política”.

Arijón expresó una postura similar. En diálogo con la diaria, apuntó que Sendic hubiera preferido que el homenaje fuera en la “placita de los cañeros” y no en el Parlamento. “Esta plaza es totalmente histórica”, aseguró, y dijo: “Como en ningún otro lugar en la historia del Bebe, a esta plaza venían las marchas cañeras de los años 62, 63 y 64, que asombraron al país porque no se podía creer que esa gente viviera así”, relató.

“Los cañeros venían a reclamar sus derechos acá en el Parlamento, y ponían acá sus carpas, sacaban el mate y a veces quedaban semanas esperando alguna respuesta del Parlamento, que siempre fueron negativas. En el momento del entierro, que está en el documental, los cañeros lo esperaron acá”, añadió.

Arijón describió el episodio del homenaje en el Parlamento como un “traspié”. “Tuvimos un traspié ahí en el Parlamento, que faltó un voto ahí, pero al mismo tiempo yo diría, y no soy el único, que entre un homenaje en el Parlamento y un homenaje en la placita de los cañeros no hay comparación posible”, sentenció.

El director del documental también dijo que se volverá a insistir en la próxima legislatura departamental para denominar “Raúl Sendic” a la plaza, luego de que la iniciativa no prosperara en la Junta Departamental, tal como informó El Observador. “Ya se llama así, es decir, esto no tiene vuelta. Les recomiendo que no le pongan otro nombre, porque va a durar una hora y media o cuatro minutos el otro nombre”, consideró.