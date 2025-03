Frente a la reanudación de los ataques israelíes en la Franja de Gaza, que ya han ocasionado cientos de muertes, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista (PS) condenó el “rompimiento unilateral del alto el fuego provocado por el gobierno israelí” e instó al gobierno uruguayo a “tomar las acciones necesarias para aportar al fin del genocidio en Palestina”.

A través de una declaración, el PS rechazó “la ofensiva belicista de la administración [del primer ministro de Israel, Benjamin] Netanyahu”, quien “busca mantenerse en el poder y evitar comparecer ante la Justicia por los casos de corrupción que lo involucran”, y sostuvo que la paz en Medio Oriente “sólo podrá lograrse respetando los derechos del pueblo palestino”. Los socialistas uruguayos señalaron que los “aberrantes atentados” del 7 de octubre de 2023 por parte de Hamas “no pueden justificar el genocidio en curso”.

Con respecto a la posición del gobierno uruguayo, el PS manifestó: “Hacemos público nuestro anhelo de que el actual gobierno encamine la acción exterior de Uruguay de tal modo que el país pueda dar cumplimiento a sus obligaciones con el derecho internacional, apartándose de una equidistancia absolutamente artificial entre los perpetradores y las víctimas de este genocidio”.

Desde la reanudación del conflicto en Gaza, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) de Uruguay, encabezado por el canciller Mario Lubetkin, no ha emitido ningún comunicado oficial sobre este tema. El MRREE publicó cinco comunicados oficiales desde el primero de marzo: uno en apoyo a la candidatura de Albert Ramdin en la Organización de los Estados Americanos, otro sobre la modernización del acuerdo de inversión con Canadá, un tercero sobre las negociaciones de paz entre Armenia y Azerbaiyán, y dos comunicados sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial y el Día Mundial del Agua.

Según el PS, la paz no será posible sin “la denuncia de las acciones inhumanas llevadas a cabo por Israel”. El PS afirmó que, en el caso de Uruguay, “esto implica cerrar la oficina de la ANII [Agencia Nacional de Investigación e Innovación] abierta por el gobierno anterior en la ciudad internacional de Jerusalén”, en referencia a la oficina uruguaya de innovación que el gobierno de Luis Lacalle Pou inauguró a fines del año pasado en Jerusalén.

El senador socialista Gustavo González dijo a la diaria que esto último fue “una provocación”, porque “cuando hay guerra no hay nada neutro”. “Esto de que [la oficina] es sólo para análisis científico no corresponde; en un momento como este, donde no puede haber otra preocupación que el cese al fuego, que en Uruguay estemos viendo sobre tal o cual oficina nos parece totalmente fuera de lugar”, manifestó.

González afirmó que la situación en Gaza “es insostenible” y consideró que “los distintos países del mundo tendrían que tener un contundente pronunciamiento por el cese inmediato del fuego”. “Nosotros creemos que tenemos que pronunciarnos frente a esto como PS, y bueno, nuestro deseo sería que todo el Frente Amplio [FA] se pronunciara al respecto”, expresó.

El FA tampoco se pronunció desde el fin de la tregua, el pasado 18 de marzo. El Partido Comunista y el Partido por la Victoria del Pueblo sí emitieron declaraciones, aunque sin solicitudes al actual gobierno.

Nueva marcha por Palestina

Por otra parte, Coordinación por Palestina en Uruguay convocó a una nueva manifestación el miércoles a las 14.30. El grupo entregará dos cartas: una a Lubetkin en la sede del MRREE y otra al presidente, Yamandú Orsi, en Torre Ejecutiva.

Uno de los referentes de Coordinación por Palestina, Christian Mirza –exdiputado del Movimiento de Participación Popular–, adelantó a la diaria que le pedirán al nuevo gobierno que “asuma una postura clara, contundente y firme respecto al genocidio en curso”, y también solicitarán “desandar el camino de la agencia de innovación”.

Según la página web de la ANII, el acuerdo firmado con la Universidad Hebrea de Jerusalén tiene como propósito “promover el crecimiento económico, el desarrollo social y la sostenibilidad mediante la colaboración en ciencia, tecnología e innovación entre Israel y Uruguay”. En ese marco, la oficina funcionará como un enlace entre Uruguay y “el ecosistema de innovación de Israel”.

Consultado al respecto, semanas atrás, antes de la asunción, Lubetkin dijo que se trata de “un acuerdo bilateral”, pero “no de países, sino a nivel de desarrollo científico y universitario”. Según el canciller uruguayo, que ese día había mantenido reuniones con diplomáticos árabes en el edificio Plaza Alemania, “lo que hay es un acuerdo científico”. “Y justamente uno de los temas que hablamos ahora de tarde con los países árabes, que fue una de las cosas más interesantes, es el interés que ellos demostraron, los sauditas y otros, de ver cuáles pueden ser los modelos de cooperación desde el punto de vista científico a partir del conocimiento de ellos; eso lo vamos a ensanchar hacia todo el mundo”, manifestó.