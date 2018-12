MTOP denuncia a astillero y dueños de barcos

El Ministerio de Transportes y Obras Pública presentó este viernes una denuncia penal contra los responsables del astillero Maffoni y los propietarios de los barcos que chocaron contra el puente giratorio ubicado en el arroyo Las Vacas, en el ingreso a la ciudad de Carmelo, tal como había adelantado el titular de la cartera, Víctor Rossi.



En conferencia de prensa, el ministro negó que la autorización para que los barcos amarraran en ese lugar fuera otorgada por la Dirección Nacional de Hidrografía. Añadió que dicha repartición en 2006 intentó evitar el ingreso de los barcos y que fue la Prefectura Nacional Naval la que concedió la autorización.



Según Rossi, una vez que los barcos sean retirados del lugar "está todo preparado para reestablecer el puente", aunque "la verdad es que esta es una situación grave no solo por el puente sino porque afecta a los carmelitanos".



De acuerdo a los primeros estudios, la reparación del puente giratorio podrá llevarse adelante y tendrá un costo estimado en 3 millones de dólares. La reparación del puente dependerá del retiro de esos tres barcos, que "hoy" no se puede realizar ya que "hay uno de los barcos colgado de la parte central. Para sacar ese barco hay que sacar antes los otros procurando que no zafe porque un nuevo golpe pone en peligro nuevamente la estructura del puente", indicó Rossi.