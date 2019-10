Colonia: ediles del FA piden este lunes la renuncia de Carlos Moreira

“Se destapó la olla con estos audios, que, lamentablemente, pueden dar a entender muchas cosas. Si por una pasantía pueden pedir sexo, ¿qué otras cosas podemos pensar que se pueden llegar a pedir?”, dijo a la diaria el edil de Colonia Daniel Almada, integrante del Frente Amplio (FA), en referencia al tema político que copó la agenda el viernes al mediodía: los audios del intendente de Colonia, Carlos Moreira, del Partido Nacional (PN).

El hecho culminó con su renuncia a la candidatura del Senado –está en segundo lugar, tras Jorge Larrañaga, en la lista de Alianza Nacional (AN), por lo que, de salir, quien asumirá será Jorge Gandini, su suplente– y a su “condición de integrante” del PN, señaló en una carta. Horas antes, el Comité de Ética de su partido recomendó al directorio del PN exactamente esas dos acciones: que se lo expulsara del partido y se le retirara la candidatura al Senado. Anoche el directorio del PN aceptó su renuncia.

A todo esto, el domingo de tarde la bancada de ediles del FA de Colonia se reunió y resolvió que este lunes, ni bien abra la Junta Departamental de ese departamento, presentará una solicitud de sesión extraordinaria, de carácter “grave y urgente”, debido a estos hechos, señaló Almada. Planteará la “renuncia o destitución” de Moreira, y, en caso de que no renuncie, iniciará “todas las acciones legales que correspondan”, como, por ejemplo, el juicio político, que es lo que promovió, también el sábado, la Mesa Política del FA de Colonia, mediante un comunicado.

Almada opinó que la actitud de Moreira en el audio es “totalmente deplorable” e “inaceptable”, porque, en relación con las pasantías, “juega con las necesidades de los más humildes”, y que se canjeen “a cambio de sexo” es “denigrante para el ser humano”. Agregó que, en cuanto a las versiones de que el audio es producto de una pelea en la interna blanca, “es un problema del PN”, que “tendrán que solucionar ellos”. “La parte del audio en la que dice que la Junta Departamental es un relajo con el tema de las pasantías es lo que a nosotros nos preocupa: el clientelismo político que hay atrás de todo esto”, señaló. Por último, el edil del FA dijo que había “muchos comentarios” y “oídas” en cuanto a irregularidades con las pasantías, “pero hasta ahora” no tenían “documentos fehacientes como para poder comprobar estos hechos que estaban sucediendo”.

Salsa blanca

El viernes de tarde, en Colonia, hubo una manifestación en apoyo a Moreira en la sede central de la lista que lidera, la 904, que tiene como candidato a diputado al edil Mario Colman. En diálogo con la diaria, el postulante a representante señaló que el pedido de la bancada de ediles del FA es “oportunismo político”, ya que quieren “capitalizar un problema que se dio internamente en el PN, de una lista contra otra lista”. Subrayó que hay “desinformación del contexto en el que se dieron las cosas”, ya que Moreira y la mujer que habla en los audios tenían “una relación íntima personal”. Además, descartó cualquier hecho de corrupción, porque “ni siquiera el intendente” decide a quién adjudica las pasantías, ya que hay “una comisión de siete miembros” encargada de eso. “Decir que esto puede relacionarse con un hecho de corrupción es desconocer la realidad. Sí hay un lenguaje inapropiado, pero es un lenguaje íntimo, tipo de alcoba. No corresponde sacar capital político de una situación así”, sostuvo.

Además, Colman señaló que la resolución de AN de expulsar a Moreira del sector es “netamente electoral”, ya que falta una semana para las elecciones y no tuvo en cuenta la situación ni “el fondo del asunto”, y se vio sujeto “a presiones”. En cuanto a la resolución de la Comisión de Ética del PN, dijo que “tiraron la flecha y después pintaron la diana”, y “no se dieron las garantías necesarias”. “Comparto que haya que mandar un mensaje claro de resolver la situación, pero, sobre todo, valoro la actitud de Moreira de dar un paso al costado y descomprimir esta situación”, indicó. Sostuvo que detrás de los audios están los integrantes de la lista 12404, del sector Todos, de Luis Lacalle Pou, que tiene a Ricardo Planchón como primer candidato a diputado y a Andrés Sobrero en cuarto lugar. Subrayó que fue una “operación política intencional, porque fue grabada”, y “todavía lo mandan una semana antes de una elección para no permitir defensa alguna”. Por último, sostuvo que Moreira no tiene que renunciar a la intendencia y que el envío de los audios por parte del fiscal de Corte, Jorge Díaz, a la fiscal de Colonia Eliana Travers es “muy llamativo”. “El fiscal de Corte se metió de lleno en la campaña electoral; es una lástima para las instituciones”, opinó.

En diálogo con la diaria, Sobrero negó “claramente” cualquier tipo de operación de la lista que integra y señaló que a él se lo asocia con el tema porque tuvo un “distanciamiento obvio” de Moreira, ya que fue director de Turismo de la Intendencia de Colonia y era el candidato “cantado” a diputado por la lista 904, pero luego se fue “armando” la situación “para nombrar a Colman”, y por eso decidió irse de la lista. “Yo no quería quedarme en la lista: quería trabajar por la otra lista, porque no estaba de acuerdo en la elección de Colman; creía que tenía las condiciones. Ya me había hecho lo mismo cinco años atrás; entonces, me distancié. Y, al decirle que iba trabajar por esa lista [12404], me preguntó si iba a renunciar. Le dije que no; entonces, me sacó”, sostuvo. Respecto del pedido de renuncia que harán los ediles del FA, dijo que no se quiere “meter en una decisión” que va “más allá” de lo que él pueda opinar.