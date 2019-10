Guido Manini Ríos: “Vamos a enfrentar a la Justicia como corresponde, porque tenemos bien claro que hicimos lo que debíamos hacer”

“Aquellos que no tienen ningún interés en que se investigue la corrupción, en que las cárceles cambien sustancialmente y dejen de ser un foco de formación de delincuentes, aquellos que realmente no tienen ningún interés en restablecer a la familia como base de la sociedad desde el primer día empezaron a agredir a Cabildo Abierto [CA] y a su candidato”. Así habló este domingo el ex comandante en jefe del Ejército y actual presidenciable, Guido Manini Ríos, en un acto que CA realizó en la Sociedad Italiana de Las Piedras. Manini dijo que esas “agresiones” que recibe desde que lanzó su campaña tienen como objetivo “crear la sensación de compromiso” de su partido con “hechos del pasado”.

Luego se refirió a la “nueva ofensiva” que recibió en los últimos días, aludiendo a la solicitud de audiencia que hizo el fiscal Rodrigo Morosoli para imputarlo por omisión al no haber informado que José Nino Gavazzo confesó ante un Tribunal de Honor del Ejército que tiró el cuerpo de Roberto Gomensoro al río Negro en 1973. La audiencia, que estaba prevista para el jueves pasado, se suspendió, ya que la defensa del candidato interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 19.334, que creó la Fiscalía como servicio descentralizado, y también contra tres artículos del nuevo Código del Proceso Penal. La jueza Marcela Vargas aceptó el recurso, por lo que la pelota ahora está en la cancha de la Suprema Corte de Justicia.

En el acto, Manini insistió con que lo acusa un fiscal “dependiente del Poder Ejecutivo” y que tiene “bien claro de qué se trata esto”. “Ahora vamos a ir hasta el fondo para cambiar este sistema en el cual el ciudadano de a pie, aquel que no puede agarrar un micrófono, como yo, y hablar en un estrado, hoy no tiene garantías, está expuesto a la voluntad de un funcionario mandatado por el Poder Ejecutivo. Eso hay que cambiarlo, es inconstitucional, no respeta la separación de poderes que prevé nuestra Constitución de la República”, sostuvo. Agregó que cambiará esta institucionalidad “esté donde esté” –Manini es el primer candidato al Senado por CA– y que los cambios que va a hacer van a ser “profundos”. “Mientras tanto, les decimos a los eternos tergiversadores que no nos vamos a acoger a ningún fuero, que vamos a enfrentar a la Justicia como corresponde, porque tenemos bien claro que hicimos lo que debíamos hacer en todo momento y no va a haber fiscal que pruebe lo contrario”, subrayó.

Color esperanza

Más adelante, Manini señaló que, ante la irrupción de CA, “la gente ha recuperado la esperanza” y ya no piensa en “el país del no se puede, de los brazos caídos”. Destacó que a su fuerza política se arrima gente del Partido Nacional, el Partido Colorado y el Frente Amplio “con una idea para adelante”, no para “pasarse cuentas entre ellos”. “Vienen pensando en esos niños, en esa juventud que es clarísimo que si no cambiamos las políticas que se están aplicando hoy no tiene futuro, y que el único futuro que les queda, si es que pueden, es irse del país, y eso es una tragedia nacional”, aseguró. Agregó que eso no debe ser así y que “hay que pelear entre todos para que esta tierra sea la que siempre debió ser, de oportunidades para aquel que trabaja, en donde se pueda vivir en paz sin estar con el corazón en la boca por ver si nos van a asaltar o a matar a la vuelta de la esquina, con trabajo digno para todos los uruguayos, una tierra con educación pública de calidad”.

Manini sostuvo que en la elección del 27 de octubre se puede elegir cambiar o “seguir por el mismo camino”, que, más que camino, prefiere llamarle “tobogán”, con “mucha gente que vive arriba de él, que quiere seguir en esto y no le interesa cambiar”. “Hay mucha gente a la que la enredan con estadísticas y le dicen que los números señalan que andamos mejor que Brasil y que Argentina. Parece que se le quiere ocultar la realidad que esa misma gente ve, porque basta con caminar por la calle y ver los contenedores de basura con alguien adentro buscando qué comer, o mirar el centro de Montevideo con centenares de personas durmiendo debajo de los techos de los edificios”, dijo. Subrayó que los que quieren demostrar con números que “estamos bien” en realidad “nos están tomando el pelo”.

Al finalizar el acto, insistió con el “mensaje de esperanza”, que es el que tienen que transmitir todos los militantes de CA, ya que el partido “no tiene los recursos económicos para apabullar en televisión, radio y las calles”. “Pero tenemos la fuerza de nuestro mensaje, que es el más fuerte, el más sólido. Tenemos la fuerza de que la gente ve en nosotros compromiso y no promesa. Por eso cada uno de nosotros tiene que transformarse en mensajero de la esperanza”, finalizó.