¿Qué dirigentes sindicales son candidatos en estas elecciones?

La relación entre el PIT-CNT y el Frente Amplio (FA) es fluida, intensa y compleja. El actual candidato a presidente del oficialismo fue dirigente de la Federación ANCAP, y muchos destacados dirigentes de la fuerza política tienen pasado sindical. En el actual gabinete, por ejemplo, los ministros Ernesto Murro, Víctor Rossi y Eduardo Bonomi tuvieron actividad sindical, y, si se suman más autoridades del Ejecutivo y a los legisladores, la lista es mucho más larga.

Esa relación ha sido cuestionada por la oposición y a veces, incluso, dentro del propio movimiento sindical. A principios de setiembre, el senador nacionalista Jorge Larrañaga se lamentó, durante una conferencia de prensa en Durazno, de que, en “varios temas”, el PIT-CNT, “termine siendo el brazo sindical del FA”.

Pero sobre quién es brazo de quién, el debate político no se ha agotado ahí. En una analogía distinta a la hecha por Larrañaga, el candidato colorado, Ernesto Talvi, fue más lejos con sus expresiones y dijo, en una entrevista concedida al diario El País el 22 de setiembre, que el FA era el “brazo político” del PIT-CNT. Para entreverar más la discusión, el ex dirigente sindical Richard Read dijo en abril del año pasado lo inverso a Talvi: que le preocupaba que la central se estuviera transformando en “el brazo de poder político del gobierno”, aunque dejó claro que, al menos a esa altura, todavía no se había convertido en eso.

Los candidatos

Las elecciones nacionales suponen una buena oportunidad para ver las filiaciones políticas de los principales dirigentes sindicales. El actual Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, su órgano de reunión semanal (el más importante es la Mesa Representativa), cuenta con 18 dirigentes de diferentes sindicatos; de ellos, diez serán candidatos al Parlamento, todos por el FA.

De los diez que serán candidatos, seis lo harán por el Espacio 1001, alianza encabezada por el Partido Comunista del Uruguay. De hecho, la quinta línea al Senado de la lista 1001 está ocupada por cuatro dirigentes sindicales que pertenecen al Secretariado Ejecutivo. El titular es el actual secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, y sus respectivos suplentes son la vicepresidenta de la central, Soraya Larrosa (Federación Uruguaya de la Salud), Laura Alberti (Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos) y Gabriel Molina (Sindicato Único de Telecomunicaciones). Además, Federico Barrios (Federación de Obreros y Empleados Molineros) ocupará la tercera suplencia del sexto puesto a la Cámara de Diputados en la lista 1001 y Daniel Urquiola (Federación Nacional de Municipales), el tercer lugar de esa lista a la cámara baja en Lavalleja.

En cuanto al resto de los sindicalistas candidatos, el presidente de la central, Fernando Pereira, ocupará el séptimo puesto de la lista al Senado por la Vertiente Artiguista (lista 77); el dirigente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, Fernando Ferreira, será el segundo de la lista al Senado y a diputados del Partido Socialista de los Trabajadores (lista 1968); el dirigente bancario Fernando Gambera ocupará el puesto 26 al Senado en la lista 90 del Partido Socialista, y Milagros Pau, también bancaria, es la segunda suplente de la sexta fila de la lista 1983738 a Diputados por Montevideo.

Otros dirigentes sindicales también se identifican como frenteamplistas, aunque no integrarán ninguna lista. Tamara García, de los jóvenes del PIT-CNT, dijo a la diaria que es frenteamplista, pero no está sectorizada, y en estas elecciones priorizará su militancia sindical y contra la reforma constitucional sobre seguridad que promueve el senador nacionalista Jorge Larrañaga.

En tanto, Marcos Acosta, del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines, señaló a la diaria que cree que los dirigentes sindicales que integran una lista “tendrían que retirarse del Secretariado Ejecutivo, porque se pierde independencia de clase”.

Otros tantos más

Además de los integrantes del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, varios dirigentes y ex dirigentes sindicales también aparecen en listas electorales, en la mayoría de los casos sin intenciones de obtener cargos, sino más bien para que su nombre figure en la plancha como forma de demostrar apoyo.

Por ejemplo, en la lista 2121 al Senado, de Asamblea Uruguay (FA), figura el presidente del Consejo Central de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU), Elbio Monegal (quinto titular). En la plancha al Senado de la 1001 también aparecen el ex integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT Ismael Fuentes y el dirigente del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos Javier Díaz. Por su parte, en la lista a Diputados de Montevideo figura como segundo suplente del primer titular el dirigente de la Unión Autónoma de Obreros y Empleados del Gas Alejandro Acosta.

En la lista al Senado del Espacio 609 figuran César Rodríguez, del Sindicato de Peones de Estancia (segundo suplente, en el séptimo lugar), y Marcelo Amaya, del Sindicato Único de Trabajadores del Arroz (primer suplente, noveno lugar). Otro que figura, pero no en una lista del FA, es el candidato a la presidencia por el Partido de los Trabajadores, Rafael Fernández, que es integrante del Consejo del Sector Financiero Oficial de AEBU. En Unidad Popular, el candidato a la vicepresidencia, Gustavo López, ex dirigente del Sindicato del Taxi.