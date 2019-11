A una semana de la segunda vuelta, Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez ponen sus energías en recorrer el interior

Queda una semana para el cierre de la campaña de la segunda vuelta y los presidenciables están trillando todo el país en busca de los votos que necesitan para ganar la contienda electoral. En el Partido Nacional (PN) hay dos campañas simultáneas y complementarias: por un lado, la fórmula nacionalista está haciendo actos multitudinarios en varios departamentos del interior y, por otro, los senadores electos de todos los sectores se dividieron para a recorrer todos los departamentos.

La semana pasada los senadores blancos viajaron juntos por el interior, y en cada parada hicieron una conferencia de prensa y una reunión con dirigentes departamentales. Ahora, en esta última etapa, la idea es hacer lo mismo y reforzar la presencia con actividades que surjan “espontáneamente”, contó a la diaria el senador Javier García. “Cada partido está haciendo su campaña, pero en muchos lugares se sumaron dirigentes de otros partidos. La verdad es que ha surgido una dinámica de apropiación de la campaña [por parte de todos los partidos de la coalición] que me sorprendió positivamente. Se generó una dinámica muy de empoderamiento de la oposición”, relató.

Otros dirigentes blancos se quedaron en la capital para recorrer los barrios y asistir a actos de otros integrantes de la coalición multicolor. Por ejemplo, el diputado Jorge Gandini, de Alianza Nacional, estuvo repartiendo volantes por 18 de julio con Lorena Ponce de León, la esposa del candidato blanco, y otros militantes nacionalistas, además de asistir el pasado jueves al cierre de campaña de Ernesto Talvi en Montevideo. “Hay actos cruzados entre partidos, pero lo que estamos haciendo es que cada uno hace lo suyo, pero invita a los demás”, relató.

Gandini cree que si mantienen los votos que ya tienen, incluyendo los que consigan con la coalición, el partido está ganado. En la misma línea opinó García y añadió que hay una “base muy amplia de respaldo a la coalición, que no se agota solamente con los votantes de los partidos de la oposición”, porque, en algunos casos, se han acercado al partido personas que votaron a Daniel Martínez en primera vuelta.

Sede del sector Todos del Partido Nacional, el 27 de octubre, luego de conocerse los resultados.

Además, al igual que los principales líderes de los partidos de la oposición firmaron el documento “Compromiso por el país”, el domingo las mujeres del PN, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente firmarán el documento “Compromiso por las mujeres”, un texto con propuestas para trabajar por “la equidad del salario para la misma tarea”, el reconocimiento de las horas que destinan las mujeres a los cuidados y el acceso a puestos de poder en el ámbito público y privado, según informaron en un comunicado.

Cara a cara

Del otro lado, la fórmula oficialista Daniel Martínez-Graciela Villar planea continuar por todo el país con la campaña Voto a Voto, promoviendo el contacto cercano y las charlas con militantes de todos los departamentos. El jefe de campaña, Yamandú Orsi, adelantó que no habrán “demasiadas novedades” en estos días y que la “actividad final” será en Florida.

A diferencia del PN, que hará su acto de cierre en Las Piedras, en el oficialismo no tienen pensado hacer un “acto final”. Orsi explicó que la actividad artística en Florida sería “un poco” el cierre de la campaña, porque el foco está en “recorrer los barrios y hablar con la gente”, no así en los actos masivos. De todos modos, contó que el martes habrá un espectáculo en el Velódromo y lo recaudado se destinará a los uruguayos que están en el exterior y no pueden pagar su pasaje para venir a votar. Además, el oficialismo convocará hoy a una “intervención cultural” en todo el país, en la que se harán movidas musicales, literarias y pintadas colectivas en todos los departamentos.

El Observador informó el martes que el presidente de la coalición de izquierda, Javier Miranda, transmitió a los dirigentes oficialistas que había que desarrollar una campaña más austera, porque no había suficientes recursos. Para Orsi, el problema con la plata “no es ahora” sino que es “histórico” en el FA. “Siempre fue así. Hay partidos que consiguen mucho más dinero y de un día para el otro tienen mil locales, así de golpe. Y eso no lo hace quien quiere sino quien puede”. El intendente de Canelones también se refirió a “otros tipos de apoyos”, que no son monetarios: “Hay también un tema de apoyos ocultos que no se miden en plata, pero que tienen que ver con los minutos que cada uno tiene en los medios”.

Sobre el alcance de la campaña del oficialismo, el jefe de campaña del FA respondió que el objetivo es llegarle a “todos”: “No se prioriza un determinado perfil. La idea es buscar el voto en blanco, el del indeciso y, por supuesto, el voto del que votó al Partido Colorado y a Cabildo Abierto”. Pero también confía en que un porcentaje de las personas del PN que no están dispuestas a votar a Lacalle Pou terminen eligiendo a Martínez, aunque admitió que la ve “más difícil”.

De ambos partidos aseguraron que ninguna de las fórmulas está pensando en hacer anuncios sobre la integración de un futuro gabinete ministerial. En el caso del PN, García dijo que Lacalle Pou ya ha anunciado a algunos ministros –Azucena Arbeleche, Pablo Bartol y Pablo Da Silveira–, y no se planea hacer ningún otro anuncio. Tampoco piensan difundir el contenido de la ley de urgencia, porque, según dijo, los temas “están en el plan de gobierno”. En la misma línea, Orsi dijo que no se prevé que la fórmula oficialista designe otros ministros durante esta semana. Unos días atrás, Martínez anunció a Mario Bergara, Cristina Lustemberg y Lucía Etcheverry como futuros ministros, así como a los viejos referentes José Mujica y Danilo Astori.