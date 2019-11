Daniel Martínez dijo que los partidos de oposición tienen muchas diferencias entre ellos

El candidato frenteamplista, Daniel Martínez, dijo este sábado que, en el caso de que gane el Partido Nacional, el Parlamento estará muy complicado porque hay muchas diferencias entre los partidos de oposición.

“No hay que ser hiriente, pero un amigo dice que se parece a un Frankenstein, porque es brazo de una cosa, cabeza de otra, cuerpo de otro, pierna de otro”, aseguró en Treinta y Tres.

El candidato del Frente Amplio dijo que desde su fuerza política atraerá a legisladores con argumentos sólidos, tal como hizo cuando estuvo al frente de la Intendencia de Montevideo. “Con argumentos ciertos, que le sirvan a la gente, hay aliados para sacar las cosas”, informó Radio Uruguay.

Por otra parte, el ex presidente José Mujica, de gira por el interior, llamó a no cultivar el odio, y dijo que él no tiene ese sentimiento ni con aquellos que lo torturaron y “cagaron a palos”.

“El único milagro que hay es el haber nacido [...] Cuiden los afectos que es lo único que nos llevamos”, reflexionó.