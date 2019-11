Gustavo Zubía: “Si dudo entre mi conciencia o votar con la mano enyesada, voy a elegir mi conciencia”

La coalición opositora que apoya al candidato nacionalista Luis Lacalle Pou a la presidencia tendrá unidad de acción en el Parlamento en lo que refiere al acuerdo firmado por sus líderes. No obstante, el diputado electo por el Partido Colorado Gustavo Zubía dijo a la diaria que él, en última instancia, obedecerá a su conciencia a la hora de legislar.

Eso, no obstante, aseguró, no necesariamente tiene que entrar en contradicción con la alianza política. “Una cosa no quita la otra. Estoy bajo el mandato del partido de apoyar a Lacalle Pou y eso no ha afectado para nada mi conciencia”, dijo Zubía al respecto. El electo diputado fue el único de los 13 representantes electos por este partido que fue elegido en una lista propia, por fuera de los sublemas que encabezaron los electos senadores Ernesto Talvi y Julio María Sanguinetti.

“En la medida en que el mandato no afecte mi conciencia, estamos en sintonía perfecta; y si mañana afecta, va a ser el momento donde voy a tener que replantear los tantos”, expresó el diputado.

Zubía entiende que en términos políticos no hay que mirar los temas en “blanco y negro”, y si bien dijo que obedecerá a su conciencia, está dispuesto a negociar sus ideas, siempre y cuando no se pierda de vista el espíritu de sus iniciativas. “Quiero sacar un proyecto de negociación del Código del Proceso Penal y voy a tener que negociar con otros operadores políticos, para eso voy a tener que negociar con otros actores políticos; pero nunca votaría a favor de la cadena perpetua, porque eso está contra mi conciencia”, ejemplificó.

Según resumió Zubía, “en la duda entre mi conciencia y votar con la mano enyesada, voy a elegir mi conciencia”.