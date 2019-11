La oposición espera llegar a un acuerdo entre este lunes y martes

Con 46 en 49 votos, la Junta Federal del Partido Independiente (PI) se reunió este domingo y decidió apoyar al candidato del Partido Nacional (PN), Luis Lacalle Pou, en el balotaje del 24 de noviembre. El presidente del PI, Pablo Mieres, dijo a la diaria que la decisión fue tomada luego de que el nacionalista aceptara las condiciones que presentó en la reunión de la semana pasada. De los tres votos en contra, dos fueron de delegados de San José y uno de Montevideo.

Además, este domingo quedó conformada una comisión, integrada por los diputados Iván Posada, Daniel Radío y Andrés Carrasco, para conversar sobre “el documento borrador que anda en la vuelta”. Sobre “este nos tenemos que pronunciar”, aseguró Mieres, y agregó que tienen “observaciones para hacer”. Aclaró que firmarán el documento en la medida en que puedan asumir la responsabilidad de lo que quieren impulsar y que de esto dependerá que el PI forme parte de la coalición: “No dijimos que no, pero depende de que se firme el documento”; para esto “tenemos que hacer observaciones” y “ver cuál es la versión final”. Aseguró que no se están negociando cargos: “Después del 24 llegará el momento de hablar de responsabilidades, ahora no”.

El diputado del Partido Colorado (PC) Conrado Rodríguez dijo a la diaria que el texto de 13 puntos es muy completo y toca “los principales temas de la agenda del país”. Enumeró acciones concretas, como, por ejemplo, en educación y economía. El texto dice que se modificará “la gobernanza de ANEP [Administración Nacional de Educación Pública]: sustitución de los actuales consejos desconcentrados por direcciones generales unipersonales integradas al Codicen [Consejo Directivo Central]; los representantes docentes se mantendrán en el Codicen, con voz y sin voto”. Aseguró que “los consejos desconcentrados pasarán a estar integrados en el Codicen”: “Me parece que este es un cambio sustancial. Creo que le va a dar mayor ejecutividad tener en la mesa a los directores de primaria, secundaria y UTU sentados en el Codicen”.

Además, Rodríguez aseguró que el PC y el PN comparten el diagnóstico en cuanto a las cuentas públicas: “Hay que bajar el déficit fiscal, que ahora es de 5% del producto. Hay que ver dónde el Estado está gastando más, dónde hay gastos superfluos, dónde hay actividades del Estado superpuestas. Hay que revisar las cuentas de las empresas públicas y las colaterales, las del derecho privado”. Agregó que hay que reordenar las cuentas públicas: “La gente no aguanta más cargas impositivas”.

En el borrador que trascendió públicamente se señala que el Estado deberá identificar y aprovechar las “oportunidades de ahorro en el gasto público, sin afectar las prestaciones en el área social”. Además, se proponen diseñar y poner “progresivamente en funcionamiento una regla fiscal de balance estructural”, así como “avanzar hacia un presupuesto basado en resultados, con una lógica de ‘base cero’ para todos los gastos discrecionales”. Rodríguez acotó que “las políticas sociales están preservadas en el documento, pero “tienen que tener un viraje para que sean inclusivas de verdad”.

Otros puntos de ese posible acuerdo son: autorizar la importación de combustibles refinados y flexibilizar la cadena de distribución; modificar la política tributaria del agro, “que debe estar basada en la renta, como ocurre en los demás sectores de la economía”; eliminar el corralito mutual; crear un Ministerio de Medioambiente; declarar la emergencia nacional en seguridad pública; establecer la pena perpetua revisable para delitos gravísimos; introducir la presunción simple de legítima defensa a favor de los funcionarios policiales, el cuerpo de Prefectura Nacional Naval y guardias privados de seguridad armados.

Las 13 propuestas del borrador fueron criticadas el fin de semana por integrantes del Frente Amplio (FA). En una serie de videos publicados en Twitter, Mario Bergara aseguró que las leyó y le costó “mucho encontrar propuestas concretas. Es todo un ‘viru, viru’”. Este domingo, Rodríguez le respondió: “El ‘viru, viru’ ha sido el del FA, por las promesas que hizo en la campaña electoral en 2014 que no cumplió. No cumplió con la baja del déficit fiscal, no cumplió con la baja de las rapiñas en un 30%, no cumplió con el 6% para la educación, ni con el 1% para ciencia, innovación y tecnología; no cumplió con el hecho de no aumentar la carga impositiva a los uruguayos. El ‘viru, viru’ es del FA”.

En tanto, el senador del PN Álvaro Delgado dijo este domingo en una rueda de prensa que este lunes o martes presentarán el documento final, que funcionará como “una base programática”, por donde “va la línea del nuevo gobierno”. Afirmó que, de acceder al gobierno, los cinco partidos que hoy son oposición asegurarán la mayoría parlamentaria; en cambio, “del otro lado”, el candidato del FA, Daniel Martínez, “no controla a su partido”.

“Ajuste salvaje”

Este domingo, la Vertiente Artiguista (VA, FA) publicó un comunicado en el que manifiesta su preocupación por “el ocultamiento de la ley de urgencia anunciada por los partidos de oposición, así como por la generalidad y contenidos del borrador ‘Compromiso por el país’, que confirman lo regresivo y perjudicial para la mayoría de las y los uruguayos”. La VA enumeró algunos de los puntos que más le preocupan: la incorporación de la regla fiscal “como instrumento del recorte de la inversión y del gasto social planteado, lo que supondrá un ajuste salvaje”; la flexibilidad de los Consejos de Salarios “de acuerdo a las particularidades de las empresas, lo que producirá una caída del salario real y las pasividades”; la reducción de la actividad de las empresas públicas “y, en particular, la afectación de ANCAP por la importación de combustible”; “la exclusión de los docentes de la toma de decisiones”; la sustitución en la salud de “la integralidad de prestaciones obligatorias como derecho”, por una “canasta mínima de prestaciones”; y “el gatillo fácil en materia de seguridad”.