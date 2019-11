Recorte del gasto público, representación docente en la enseñanza y reforma de los estatutos; las dudas de los maestros sobre propuestas del PN

La Mesa Representativa de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) presentó ayer una serie de preguntas que realizó a los partidos que compiten el 24 de noviembre en el balotaje. Elbia Pereira, secretaria general de la FUM, explicó que las preguntas refieren a temas de preocupación “no solamente para el magisterio, sino para la ciudadanía en general”. Algunas de las preguntas son para ambos candidatos, Daniel Martínez (Frente Amplio) y Luis Lacalle Pou (Partido Nacional, PN), por ejemplo qué recursos y cómo se va a implementar la inclusión en la educación o cuál es el plan de trabajo sobre los contratos de participación público-privada en la educación, pero otras refieren específicamente a la propuesta programática de la coalición opositora, Compromiso por el País. “¿De qué forma se hará la reducción del gasto público? ¿Se podría explicitar la fuente de financiamiento de las políticas educativas, de salud, de protección a la infancia y sociales en general que garanticen no perder en derechos sociales y cobertura?”, cuestiona el documento. También se consulta, a raíz de la propuesta de reformar los estatutos de los funcionarios docentes y no docentes, si estas modificaciones se harán “con las organizaciones más representativas”, como indica la Ley de Negociación Colectiva.

En otra parte preguntan cuál es el plan previsto para “la creación de centros educativos ‘modélicos’ que seleccionan a sus estudiantes y se financian a través de empresas privadas”, una de las propuestas del ex candidato colorado Ernesto Talvi, e incorporada al programa de la coalición integrada por los partidos Nacional, Colorado, Independiente, de la Gente y Cabildo Abierto. Acerca de la propuesta de fortalecer el rol del Ministerio de Educación y Cultura como responsable de la política educativa, los maestros agremiados preguntan: “¿Cuál es el alcance del término responsabilidad sobre las políticas educativas?”. También cuestionan si se va a implementar el proyecto de Eduy21.

Estas consultas se suman a una previa enviada directamente al directorio del PN, sobre cuál sería la participación de los docentes en los organismos de gobierno de la enseñanza. Según contó Pereira, cuando se divulgó el primer borrador del programa Compromiso por el País, que proponía la participación de los docentes en los organismos con voz pero sin voto, la FUM envió una nota al PN, que todavía no fue contestada.

Sobre esto, el documento definitivo del programa de la coalición señala: “Fortalecer el rol director del CODICEN [Consejo Directivo Central] de la ANEP [Administración Nacional de Educación Pública], al que se incorporarán los Directores Generales de los subsistemas, manteniéndose los consejeros electos por los docentes”, pero no aclara si los representantes docentes seguirán tanto en el Codicen (hoy son dos) como en los concejos desconcentrados (hay uno en cada consejo), y tampoco si tendrán voto. En una entrevista en Todo pasa, de Océano FM, la candidata a la vicepresidencia por el PN, Beatriz Argimón, dijo que justamente la forma de participación de los docentes es uno de los puntos en los que no hubo acuerdo entre los partidos de la coalición y será un tema que se seguirá discutiendo: “Los docentes van a participar, la forma de participar va a ser parte de lo que se va a seguir conversando con el resto de los partidos”, explicó. En la misma entrevista, Argimón aseguró que en los puntos en los que se tiene que seguir trabajando junto a los otros partidos “el documento base es el programa del PN”. Días atrás, el ex candidato a vice colorado y ex consejero electo por los docentes del Codicen Robert Silva había asegurado que la representación docente se mantendría en las condiciones “tal cual están”.

La representante de los maestros afirmó que le plantearán estas interrogantes a la coalición, porque “no está claro si el representante docente en el gobierno de la educación tendrá o no voto. En el borrador estaban pero sin voto. En el programa del PN no había representación docente. Ahora se dice que se va a mantener tal cual está, según Robert Silva, y luego Argimón dice que todavía se está analizando”, argumentó la secretaria de la FUM.