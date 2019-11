Sigue jugando: Santullo festeja los diez años de su primer disco solista el jueves en La Trastienda

“Es un disco súper importante. Para empezar, porque fue con el que comencé lo que se podría llamar mi carrera solista, aunque nunca es muy solista, y es un disco con el que le pegué un giro a la música que venía haciendo hasta ese momento. Abrí una nueva zona que estaba insinuada, pero no estaba desarrollada”. Así contesta Fernando Santullo, integrante de Peyote Asesino, cuando se le pregunta cómo ve hoy Bajofondo presenta Santullo (2009), su primer álbum solista, que festejará su primera década el jueves a las 21.00 en La Trastienda, con entradas por Abitab a $ 450 y $ 700.

Que el álbum se haya llamado así y haya sido grabado y producido por músicos de Bajofondo no es casualidad, ya que dos años antes, cuando el grupo rioplatense de electrotango lanzó el álbum Mar dulce (2007), Santullo participó como invitado en “Ya no duele”, y además fue coautor, junto con su compinche de todas las horas Juan Campodónico, del hit “El mareo”, cantado nada menos que por Gustavo Cerati. “Como yo había colaborado con Bajofondo en ese par de temas, y como esta idea se desarrolló y la pensamos con Juan e iba a salir con el mismo sello y a tener a buena parte de la banda tocando, con los mismos productores, tenía sentido utilizar ese paraguas. Porque además en ese momento Bajofondo todavía no era en sentido estricto la banda que al final terminó siendo”, dice Santullo.

El músico recuerda que el grupo liderado por Gustavo Santaolalla en ese momento era un proyecto que incluía muchos invitados. De hecho, en Mar dulce está él dentro de un montón de otros artistas, como Juan Subirá, de Bersuit Vergarabat, Nelly Furtado, La Mala Rodríguez, Cerati y hasta el mismísimo Elvis Costello. “De hecho, yo soy el invitado menos relevante de todos”, bromea. “Después de eso Bajofondo cambió y pasó a ser una banda sin tanto invitado ni tanto paraguas, pero en ese momento, a pesar de que es un disco que tiene una personalidad diferenciada, por los elementos en común tenía sentido que fuera dentro de esa saga de ‘Bajofondo presenta’”, dice Santullo.

En su debut como solista no tan solista Santullo pudo explotar una veta electrónica, tanguera y milonguera que no estaba tanto en Peyote y que se conectaba naturalmente con Bajofondo, pero también señala que pudo desarrollar toda una parte musical que llama “jaimeroosismos”, a la que le dio rienda suelta porque no tenía “la exigencia mental de que las cosas tenían que ser rockeras”. “Así pude conectar con otros universos musicales que no estaban en ninguna de las cosas que había hecho antes, pero que sí estaban dentro de mi cultura musical”, agrega. Ustedes se preguntarán qué es eso de los “jaimeroosismos”. Santullo explica que se refiere a las guitarras estilo Jorge Galemire, como la de las canciones “La humedad” y “Al viento”, que son como “versiones retorcidas del candombe beat”, que no estaban en Peyote Asesino ni en Bajofondo.

El disco cuenta con varios invitados, entre los que se destaca Fernando Cabrera en la canción “No juego más”. Santullo cuenta que quería componer una especie de balada que tuviera un elemento rítmico de base, y a la hora de grabarla, cuando estaba pensando en invitados, Campodónico le propuso invitar a Cabrera. “Y justo esa letra tiene una cierta conexión con imágenes cabrerísticas, y lo cierto es que cuando Cabrera fue y cantó la canción se cerró de una manera que no había cerrado antes”, dice. “Como una trampa, como un puñal, / rojo de herrumbre busca matar. / Como una marca, una señal, / el cuerpo corre y vos vas atrás. / No quedan manchas, blanco mortal, / y aunque lo cobres, / eso no fue penal. / No fue penal”.

Santullo cuenta que tocarán el disco entero en el mismo orden –como corresponde–, y que en los ensayos están trabajando la manera de recuperar el espíritu “más íntimo” que tenían las canciones originales grabadas en estudio, ya que después de su publicación, con los sucesivos toques en vivo, fueron mutando. “En la segunda mitad del show vamos a tocar un par de canciones nuevas, inéditas, y también algunas que son parte del repertorio habitual de Santullo, concentrándonos en darle un aire más rockero que a la primera parte, para que haya un contraste más fuerte entre ese disco y lo demás”, agrega.

Por último, el músico cuenta que con Peyote Asesino planean sacar un disco nuevo después del verano –22 años después del último, Terraja–, del que saldrá una canción como adelanto –con su correspondiente videoclip– antes de fin de año, y a su vez con su proyecto solista está en el mismo proceso, por sacar un nuevo álbum, pero está haciendo “todo lo posible para que no se pise con el Peyote”.