Comedia más activismo: Este sábado Laura Falero despide su ciclo Muy completa

“El objetivo siempre es hacer reír, pero con actitud crítica, incomodando al otro. No me interesa que te quedes tranquilo y te vuelvas a tu casa, me gusta que vayas a un bar a charlar de lo que pasó. Si no, para mí no tiene mucho sentido. Hacer humor remarcando estereotipos sociales no me parece que sea productivo, y menos en esta etapa del mundo”, decía Laura Falero en noviembre del año pasado, entrevistada por Ignacio Alcuri para estas páginas. Por entonces, la referente del stand-up estaba presentado Normal, su tercer show unipersonal.

Este año puso en escena Muy completa, un espectáculo en el que reunía parte de lo mejor de sus creaciones anteriores y agregaba elementos de actualidad. Además, hacía de todo, incluida la musicalización al piano, donde improvisaba letras de actualidad. Esta noche será la última función de ese ciclo.

“Me quedé con mucho para decir este año, porque justo en los meses con más jugo no tuve escenarios”, dice ahora la comediante. “Yo hasta ahora fui autogestiva, y todo me cuesta el doble”.

Para ella, la falta de salas donde actuar está asociada directamente con el contenido de sus shows, que en los últimos años hizo más explícito el compromiso de la artista con la militancia. Sin embargo, no hay mal que por bien no venga: “Lucho a diario con eso, pero desde mi perspectiva feminista, como nada ha cambiado, me resulta muy fácil seguir por la misma línea”.

Dentro del humor con impronta feminista, la australiana Hannah Gadsby pasó a ser una referente gracias a su show Nanette, que Netflix estrenó en 2018. “Lo de Hanna fue un cachetazo y yo estoy alineada con ella”, confirma Falero. “De hecho, muchas veces me encuentro parada en ese lugar de reflexión. La deconstrucción es global, y el humor es la forma de comunicarnos. Es obvio que vamos a tener que problematizar las formas de hacer humor. Yo pego para los dos lados y el stand-up es, en un punto, un discurso político. Digas lo que digas, termina siendo eso. Pero eso no lo ve así mucha gente, y menos algunos comediantes”.

Tras el espectáculo de hoy, Laura Falero comenzará a preparar su espectáculo para 2020, en el que celebrará sus diez años de carrera. “Armé un equipo, gente que admiro para pensar en un 2020 con un poco mas de voz”. El festejo comenzará en marzo y abarcará, entre otras cosas, una campaña audiovisual y un escenario mayor: “Un show grande con piano de cola y todo, a lo Liliana Felipe”, remata.