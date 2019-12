Cuadro completo: el gabinete ministerial de Luis Lacalle Pou

La danza de nombres de futuros ministros llegó a su fin. El lunes, el presidente electo, Luis Lacalle Pou, nombrará oficialmente a quienes serán los integrantes del gabinete ministerial. De todas formas, las carteras que quedaban todavía sin referentes eran las de Cabildo Abierto (CA), y el jueves se confirmó a la senadora electa de CA, Irene Moreira, para el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y Daniel Salinas, integrante del mismo sector, para el Ministerio de Salud Pública.

Este último nombramiento generó polémica en las últimas horas. La empresa de Salinas EEG Electrodiagnóstico Médico SRL fue sancionada por la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), debido a que Salinas, al mismo tiempo, trabajaba de electroencefalografista en el hospital Vilardebó y proporcionaba servicios a ASSE, informó Gabriel Pereyra en VTV.

Pero, además, Salinas se desempeñó como jefe de Recursos Materiales en el Casmu y tiene una investigación administrativa en curso por la creación de un área de tratamiento oncológico y dispositivos en malas condiciones. El jueves, después de la reunión con el presidente electo, Salinas negó otra información que circuló unos días antes: “[Martín Gutiérrez] jamás fue socio mío”, dijo. Sin embargo, El Observador publicó tres documentos públicos que muestran la conexión de Gutiérrez, denunciado como responsable de torturas durante la dictadura, con la empresa EEG Electrodiagnóstico Médico SRL y constatan que fue socio de Salinas.

Sobre las denuncias que recaen sobre el integrante de CA, el líder del Partido Independiente y eventual ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, se limitó a decir que “no tiene elementos ni información completa y cabal” para emitir una opinión. Según dijo, “hay que esperar un poquito para tener una opinión”, en concreto, a que sea designado el próximo lunes. En la misma línea, el senador electo y eventual ministro de Transporte y Obras Públicas del gobierno de coalición, Luis Alberto Heber, dijo a la diaria que no han discutido este asunto en la interna de la coalición y añadió que no realizaría declaraciones por fuera de ese ámbito.

Por otra parte, el diputado electo por el Partido Nacional, Martín Lema, que tuvo un papel destacado en la investigadora de la gestión de ASSE, afirmó que el presidente electo se comprometió a dar todos los nombres de la composición del gabinete el próximo lunes y que prefería no hacer comentarios. “De los cientos de pedidos de informes no encontré nada vinculado a los casos que trascendieron públicamente. Mi postura personal es que el próximo 1º de marzo asume un nuevo gobierno y yo creo que hay que tener una postura implacable ante irregularidades, siempre haciendo hincapié en que la administración, en todas sus dimensiones, tiene que buscar la excelencia. Esa es la postura que he mantenido como legislador de la oposición y es la que tendré como diputado oficialista”.

Casilleros completos

El jueves también se confirmó que estarán al frente de la subsecretaría del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y la del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) dirigentes de Batllistas, el sector liderado por el colorado Julio María Sanguinetti. El dos del MIEM será el diputado por Paysandú Walter Verri, y en la subsecretaría del MVOTMA estará Tabaré Hackenbruch, diputado por el Partido Colorado entre 2000 y 2010. Por otra parte, como subsecretario del Ministerio de Defensa se maneja el nombre del coronel retirado y dirigente de CA, Rivera Elgue.

En las últimas semanas también se confirmó que el colorado Ernesto Talvi será canciller, el ex presidente de la Federación Rural, Carlos María Uriarte, estará en Ganadería, Agricultura y Pesca y el diputado colorado Germán Cardoso en Turismo. El Ministerio del Interior tendrá a Jorge Larrañaga a la cabeza, Heber estará en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Ministerio de Defensa tendrá al frente a Javier García. La cartera de Trabajo y Seguridad Social será encabezada por Mieres, y el ingeniero Omar Paganini, asesor de Lacalle Pou en materia energética, será el titular del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

Los primeros ministros confirmados fueron Pablo Da Silveira, de Educación y Cultura, Azucena Arbeleche, de Economía y Finanzas (MEF), y Pablo Bartol, de Desarrollo Social.

También están definidos los nombres de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto: Isaac Alfie será el director del organismo y José Luis Falero, intendente de San José, asumirá como subdirector. Asimismo, el director nacionalista de ANCAP, Diego Labat, estará al frente del Banco Central, y Alejandro Irastorza secundará a Arbeleche en la subsecretaría del MEF.