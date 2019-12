Dirigentes del FA cuestionan el cambio de la Corte Electoral para la elección del consejo municipal

La Corte Electoral aprobó los reglamentos de las elecciones de mayo y resolvió modificar el que abarca la votación de las autoridades municipales, habilitando a que los dirigentes que integraron listas de un lema en las elecciones internas puedan participar en otro lema en la elección del consejo municipal, en la que se eligen a los alcaldes y concejales de los municipios.

Según informó ayer El Observador, la propuesta fue presentada por el ministro colorado José Garchitorena y contó con cinco votos a favor (el suyo, el de los ministros nacionalistas Arturo Silveira y Ana Lía Piñeyrúa, el del colorado Juan Máspoli y el del presidente José Arocena). Los ministros del Frente Amplio (FA) votaron en contra.

El presidente de la Corte Electoral dijo a la diaria que no hubo ningún cambio, simplemente se volvió a adoptar el criterio que se había definido en 2010 y fue cambiado para las elecciones de 2015. Según dijo, el argumento que primó es que “no hay ninguna prohibición legislativa constitucional para la elección municipal. Hay, sí, para la departamental, no para la municipal. Como no hay una prohibición expresa para la municipal, algunos ministros optamos por dejar libre al votante para que pudiera votar a un candidato que no necesariamente estuvo en el mismo partido que en las elección internas”.

El cambio de criterio causó malestar en el FA. El director de Descentralización e Inversión Pública de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Pedro Apezteguía, cuestionó a la Corte Electoral por habilitar el “transfuguismo para las elecciones de alcaldes y concejales”, y agregó: “Caudillos multicolores”. “Cambian las reglas de juego para permitir alcaldes multicolores. Sin vergüenza”, remató en Twitter.

También se pronunció el director de la OPP, Álvaro García, quien calificó de “grosero” el cambio introducido por la Corte Electoral. “El proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, en tratamiento en el Parlamento, evita cosas como estas, preservando el sistema de partidos por encima del histórico y nefasto sistema de caudillos”, expresó en referencia al proyecto de ley de descentralización y participación ciudadana que se presentó en setiembre de 2018.

Por su parte, el diputado frenteamplista José Carlos Mahía afirmó que la decisión de la Corte Electoral de “habilitar las candidaturas municipales cambiando de lemas, es un peligroso cambio de reglas de juego cuando faltan pocos meses para las elecciones”, escribió en la misma red social. En diálogo con la diaria, Mahía cuestionó que se haya resuelto esa modificación y agregó que le parece “peligroso e inconveniente que una decisión de corte electoral salga con una votación cinco a cuatro, a cinco meses de las elecciones, cambiando las reglas de juego a todos los actores políticos”. Afirmó que “deberían tener otro recato a la hora de tomar ese tipo de decisión”.