El Comité Ejecutivo del SMU recibió a Daniel Salinas

En la noche de ayer el Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) se reunió con Daniel Salinas, ministro de Salud designado por el gobierno entrante.

Tras el encuentro, el presidente del SMU, Gustavo Grecco, valoró el “gesto político” de Salinas, al haberse comunicado el lunes, cuando se conoció su designación, y la oportunidad de conocer tempranamente sus planteos. El sindicato le transmitió su preocupación por la representatividad y el respeto por la ley de negociación colectiva vigente, que el SMU desea mantener, con lo que Salinas habría concordado. Asimismo, el SMU planteó sus ideas para la mejora del Sistema Nacional Integrado de Salud, y le entregó documentos de trabajo a Salinas.

También se habló sobre la reforma de las condiciones del trabajo médico, que se viene trabajando desde 2012 y que contempla la inserción de médicos jóvenes y la radicación de profesionales en el interior. Salinas coincidió en la necesidad de incentivar la instalación de especialistas fuera de la capital, y mencionó que hay “asimetrías” en la asignación de recursos.

Grecco afirmó que no se conversó sobre las investigaciones que pesan sobre Salinas y otros ex gerentes del CASMU por irregularidades en la compra de equipamiento. “El doctor Salinas es socio del SMU, integró el Comité Ejecutivo y participó en las últimas elecciones como integrante de una de las corrientes de opinión del sindicato. No tenemos nada que decir sobre su conducta ética y profesional. Lo que aparezca en prensa respecto de investigaciones administrativas o hechos en instituciones públicas correrá por los carriles correspondientes, pero no ha sido motivo de análisis para nosotros”, dijo Grecco.

Salinas, por su parte, valoró el ámbito propositivo que supuso la reunión y adelantó que estudiará las propuestas recibidas. Asimismo, adelantó su preocupación por centrar a la medicina “en el ser humano”: “No hablemos más de usuarios, hablemos de personas”, dijo.

El integrante de Cabildo Abierto, además, indicó que conformará su equipo en base a una conjunción de criterios políticos y de idoneidad, “caso a caso”.