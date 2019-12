El Frente Amplio admitió que “tal vez” no fue buen “intérprete” de las demandas de la sociedad

El sábado, en La Huella de Seregni, se realizó el Plenario del Frente Amplio (FA) en el que se inició un análisis sobre el resultado del proceso electoral que llevó a que el FA perdiera el gobierno nacional. Fruto de la reunión, que duró más de seis horas, surgieron dos documentos: una declaración en que la fuerza de izquierda dice que “tal vez” no fueron buenos “intérpretes ni canalizadores de las nuevas demandas que emergieron en el seno de la sociedad”, y una resolución que fija un cronograma para esta etapa de análisis.

A pesar de que en la declaración se mencionan los logros de los 15 años de gobierno del FA, también se asegura que “no todo ha sido perfecto”: “Hemos cometido errores y estos deben ser asumidos [...] Enfrentamos desafíos éticos que supimos superar, aunque no siempre con la prontitud que las situaciones ameritaban”.

Sobre su papel como futuro partido de oposición, el FA dice que ejercerá “un fuerte control de la agenda política y de resguardo de los derechos conquistados”. Además, se señala que el “primer desafío político trascendental” son las próximas elecciones departamentales y municipales de mayo de 2020.

Con relación al futuro gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou (Partido Nacional), la declaración del FA dice que “esta nueva coalición gobernante representa en nuestra visión una opción por el país de los privilegios para sectores que pretender recapturar la renta, ajenos completamente a los intereses de las grandes mayorías [...] Un modelo de país que corta por el hilo más fino en los momentos de crisis”.

Sobre la conformación del nuevo gabinete, el FA no sólo asegura que “representa los intereses de los sectores del agronegocio” y expresa “el pensamiento cívico-militar de la vieja doctrina de la seguridad nacional”, sino que tiene una “marcada desigualdad de género que desconoce completamente el aporte de las mujeres y niega su derecho a ser parte de los procesos de decisión”.

Mujica, el feminismo y las críticas

Desde la semana pasada, tras las declaraciones del ex presidente y senador electo José Mujica al semanario Voces, el movimiento feminista fue motivo de discordia dentro del FA.

Mujica había asegurado que la agenda de derechos es una “expresión de la estupidez humana”. “Con su culo cada cual que haga lo que quiera, mientras no joda a otro. Existió toda la vida. Es más reaccionario el mundo moderno que el antiguo”, expresó el ex presidente. También criticó el feminismo. Dijo que es “bastante inútil”, porque el “machismo es un hecho” y la equiparación de derechos es “inobjetable”. “Pero la estridencia también termina jodiendo a la causa de la mujer, porque crea una antípoda quejosa. Excita lo reaccionario de la propia sociedad, que está ahí. Ahí te salen los [Guido] Manini Ríos y los otros”, sostuvo.

Según explicó el presidente del FA, Javier Miranda, en el Plenario hubo una mención de algunas personas que se sintieron “tocadas” por esas declaraciones. Uno de ellos fue Alberto Couriel (Casa Grande). El ex senador dijo a la diaria que su intervención tuvo la finalidad de resaltar la necesidad de “unidad” y “fraternidad”. “Mujica es un político de primerísimo nivel. El FA y Uruguay le deben mucho, porque tiene una trayectoria y un reconocimiento internacional excepcional, pero como todo ser humano comete errores y se equivoca. A veces esos errores juegan sobre la unidad y la fraternidad”, dijo.

Para el ex senador, lo más grave fueron los dichos de Mujica sobre la actual senadora Constanza Moreira, líder de Casa Grande. En la entrevista, el ex presidente dijo que es “burra” y que “nunca entendió nada”. Para Couriel estas palabras son “inaceptables”. “Constanza [Moreira] es una figura de altísimo nivel intelectual, de enormes antecedentes y reconocimientos en toda América Latina”, dijo. Couriel también sostuvo que, si bien leyes como la del matrimonio igualitario o la interrupción voluntaria del embarazo fueron aprobadas durante el gobierno de Mujica (2010-2015), fueron “aportes de fuera del FA, de movimientos sociales”.

Otros dirigentes que se manifestaron a favor de Moreira fueron Óscar Andrade (Partido Comunista) y Liliam Kechichian (Alianza Progresista). A través de Twitter, Andrade expresó: “Constanza no fue la que promovió a Almagro, ni fue a visitar a [Miguel] Dalmao, no recibió a las Damas de Blanco, ni impulsó a Manini; si la autocrítica fuera un cuchillo, todos lo agarran por el lado del mango, y a veces con los años es peor, mucho peor. Mi solidaridad con la compañera”. Kechichian, en la misma red social, escribió un hilo que terminaba con la frase: “Así no compañero Pepe!!!! Entre compañeros, mucho debate de ideas también mucho respeto y fraternidad”. También Marea Frenteamplista, el sector encabezado por el senador electo Mario Bergara, respaldó a Moreira ante los dichos de Mujica.

Sin apuro

Miranda dijo el sábado en conferencia de prensa que las razones que llevaron al FA a perder las elecciones “son muchas” y hay que “analizarlas todas seriamente”. El presidente del FA se negó a dar una opinión personal y aseguró que no hay “un especial apuro” para llegar a una definición.

Con relación a las elecciones departamentales en Montevideo y a la posible candidatura del ex intendente y candidato a la presidencia Daniel Martínez, dijo que el FA tiene un mecanismo para esa definición que pasa por los Plenarios y los organismos deliberativos departamentales. “En el caso de Montevideo, anoche el Plenario estuvo reunido, entró en un cuarto intermedio y sigue deliberando”.

Sobre los primeros pasos del gobierno electo, aseguró que lo que genera “molestia” en el FA “es la actitud de cuestionamiento a la transición”. “Es una mala cosa hablar de números maquillados, es prematuro, además de no ser cierto. Queremos una transición transparente. Este es un gobierno serio”.

Por su parte, la ex candidata a la vicepresidencia por el FA, Graciela Villar, dijo a Radio Uruguay que es necesario que el FA se “despegue” de su “matriz metropolitana” para “tener una visión a lo largo de todo el país”. “Hay un reclamo de los compañeros de trabajar más en profundidad en lo departamental, sobre todo del río Negro hacia el norte”, dijo.

Cronograma

El FA, en la resolución del cronograma, definió varias fechas: hasta el 15 de junio se recibirán aportes por escrito de los sectores y las bases; en agosto se convocará a un nuevo Plenario Nacional para realizar la evaluación del proceso y se discutirá la convocatoria y el posible adelanto de elecciones internas del FA; y en octubre habrá otro Plenario que tratará un documento que hará la Mesa Política con los aportes hechos por escrito.