Gerardito_Freedom | Al fin avanzan la libertad económica y la prosperidad en el país. No hay mayor libertad que exportar toda la carne que se produce e importar lo que se coma. Si no se entiende esto es porque la prohibición del comercio internacional que implantó el gobierno populista empobreció mentalmente a toda nuestra gente, que terminó prefiriendo “el asadito” a la transacción con otras economías. Ojalá Lacalle Pou vaya a fondo en esto, más allá de las muestras de socialismo que ha venido dando en esta transición.

Toribio_Liberté | @Gerardito_Freedom es tal cual, las relaciones entre las personas y las economías deben darse a través de lo que cada cual oferta y demanda. Por ejemplo, en lo personal estoy ofreciendo hace tiempo la posibilidad de un intercambio de tipo sexual con alguna chica. No ha aparecido la demanda, pero bueno, supongo que el mercado tardará un tiempo en normalizarse.

Robertito_Libertade | La carne es el campo. El campo es el país. El país es su economía. La economía es la gente. La gente es la carne. Si te ponés a pensar, es muy sencillo.

Rulo | Pongan de ministra de economía al gordo Michelle Suárez, JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJ!!!! Se acaba el problema de las cianobacterias JAJAJAJAJ!!!!!

Lucas_decon | Como votante del PI, el mío es un voto complejo, como de cine independiente... y esta noticia me pone feliz. Empieza a quedarme claro que este será un gobierno para el Pueblo. Pero claro, si lo mirás a lo bruto, al bulto, digamos que no te das cuenta. Vamos a exportar toda la carne que podamos, mientras tanto importamos comida, es el concepto de “New rappi economics”.

AS_1776 | Han vuelto los liberales, pero vienen con ideas renovadas y complejas.

No transable | Pero Uruguay produce cortes de pelo, torta fritas, sun, viajes en Cutcsa, espectáculos de los Zíngaros, editoriales de El País, stand ups del Turco Abdala, programas de Julio Ríos... venderemos eso afuera?

Charly | Mongólicos, si no saben de economía no hablen. Exportar todo lo que se produce e importar todo lo que se consume quiere decir QUE VAMOS A CONSUMIR COSAS DE ACÁ Y A VENDER PARA EL CONSUMO INTERNO. Pongan economía + Javier Milei en Youtube a ver si aprenden algo, idiotas.

Republicano | El último presidente uruguayo que sabía algo de economía fue Jorge Batlle. No sólo eso, sino que además era un gran estadista que se comió tremendo garrón y capeó el temporal desde la primera línea de fuego. La verdad es que me arrepiento de no haberlo votado, porque encima metí una papeleta vieja de Roberto Canessa y me anularon el voto porque ese año no se presentó.