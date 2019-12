Julio María Sanguinetti fue electo secretario general del Partido Colorado

Los convencionales del Partido Colorado (PC) eligieron este sábado a los 15 integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), y el nuevo secretario general será el ex presidente Julio María Sanguinetti (Batllistas).

El senador electo Ernesto Talvi declaró: “Entendimos que en esta etapa, siendo Ciudadanos un sector en crecimiento,y dada nuestra participación en la coalición, que era importante que el PC compareciera unido y por eso le ofrecimos secretaría general a Sanguinetti, para que la representación política la tenga la mayoría del partido. Por eso promovimos una lista de unidad para esta elección”, publicó El Observador.

Por otra parte, sobre el cambio de gobierno Sanguinetti dijo a Radio Uruguay que “las transiciones siempre tienen sus rispideces, más cuando se trata de un partido a otro, pero tampoco hay que amplificar las cosas”.

Esta será la tercera vez que ocupará ese cargo, “lo fui bajo la elección interna del 82 durante la dictadura. Ahí el cargo era lo que había, no había diputados, senadores, no había nada”, recordó el ex mandatario a Telemundo.

Además, aseguró que le parece “mal” y que “no tiene ningún sentido” cuestionar cuánto puede durar la “coalición de gobierno”.

“En política, en primer lugar, ponerse plazos es lo peor que puede ocurrir. Eso para mí es un dogma, ya la realidad le pone tantas restricciones a uno como para además inventarse una, y autofijarse plazos”, agregó.