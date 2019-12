Lavalleja: Carol Aviaga y Mario García son los candidatos del PN a la Intendencia

El sábado en Lavalleja se llevó a cabo la Convención Departamental Nacionalista para definir las candidaturas a la Intendencia. El diputado Mario García y la senadora Carol Aviaga, ambos dirigentes de Todos, el sector del presidente electo, Luis Lacalle Pou, serán los candidatos del Partido Nacional (PN) a la comuna.

En la Convención hubo 50 participantes. García obtuvo el apoyo de 30 convencionales, los del Herrerismo y los de Alianza Nacional (AN). Aviaga, por su parte, recibió el apoyo de 19 convencionales, los de la lista 404 (su lista) y parte del sartorismo. Además, un convencional se abstuvo y seis que responden a Sartori no concurrieron. Los convencionales del sector de la actual intendenta, Adriana Peña, apoyaron a Aviaga. García hizo notar que la intendenta había apoyado a AN en las elecciones internas, mientras que en octubre integró la lista 404.

Se preveía que Gastón Elola, actual director de Obras de la comuna y pareja de Peña, también estuviera en competencia, pero los nombres manejados en la Convención fueron los dos que finalmente obtuvieron los votos necesarios para ser los candidatos. “La doctora Peña tenía 12 convencionales que apoyarían a Elola, pero después declinaron y apoyaron a Carol”, dijo a la diaria García, quien además afirmó que Aviaga tuvo menos votos que Elola en las internas.

Aviaga dijo a la diaria que antes de las elecciones de octubre ya habían llegado a un acuerdo con la intendenta para que apoyara su candidatura a la Cámara de Diputados. Tanto en esa lista y como en las suplencias de la candidatura que se votaron el sábado han estado referentes del sector de Peña, pero en ningún caso figuró Elola, debido a que “no estaba entre sus aspiraciones integrar la lista”, dijo la senadora. “Quien contaba con mayorías internas y externas era mi persona”, aseguró.

“Coalición multicolor”

“El mapa departamental es muy claro. El PN es gobierno [en el departamento de Lavalleja] desde 1990, y las elecciones de octubre también las ganamos. Todo hace prever que nuevamente lo haremos”, dijo García, quien refutó la necesidad de una posible coalición departamental.

Sin embargo, para Aviaga el panorama es muy distinto. Después de la Convención del sábado se reunió con dos referentes del Partido Colorado con el propósito de trabajar en una coalición multicolor que apoye su candidatura. Además, dijo que mantiene conversaciones con integrantes de Cabildo Abierto y del Partido Independiente. Detrás de estos encuentros, la candidata busca llevar adelante la idea de reeditar la “coalición multicolor” que gobernará a nivel nacional pero de forma departamental: Aviaga planea incluir a los distintos referentes de cada partido que no hayan participado en las elecciones internas y quieran formar parte de la alianza, que planea llamar “Lavalleja multicolor”.

“Somos parte de un cambio en el sistema político uruguayo, y no es para ganarle a nadie, sino para que todos nos sintamos más representados. Es para que ganemos todos”, sostuvo la senadora. “La coalición vino para quedarse”, agregó.