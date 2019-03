Sanguinetti confirmó que será precandidato a la Presidencia

“Estoy tratando de explicarlo y es cierto, todavía no lo he dicho formalmente: ¡Voy a ser candidato a la Presidencia de la República!”, dijo el exmandatario colorado Julio María Sanguinetti en una rueda de prensa en su casa, minutos antes del mediodía.

El expresidente explicó que aún no tiene un compañero de fórmula y no lo tendrá hasta antes de las internas. “Eso es el resultado de las circunstancias políticas y las elecciones internas. No estoy pensando en fórmulas definidas porque no deben ser”, justificó.

Sanguinettí recordó que ya le “tocó” anteriormente “producir un cambio en paz, y ahora vamos a ser parte de otro cambio en paz de una coalición frentista a una coalición opositora". Luego profundizó acerca de la idea de conformar una coalición: "Es fundamental porque no se trata de oposición por oposición, se trata de construir una alternativa que es lo que tenemos que ofrecer a la ciudadanía. Tenemos que ofrecer un cambio para que cambie la visión de la seguridad, la aplicación rigurosa de la ley, que quien está en el gobierno sea el primer maestro, el primer policía. Aquél impulso reformista de nuestra segunda presidencia con [Germán] Rama en la educación, tenemos que reconquistar ese espíritu de reforma con otras alternativas, pero tenemos que salir de esta situación de estancamiento”.

Según dijo, decidió precandidatearse porque el Partido Colorado "estaba alicaído, triste, con encuestas que daban cada vez peor", pero finalmente "resurge". "A mi edad no ha sido una cosa sencilla, pero hice toda una pretemporada, la gente respondió y esta marea me trajo hasta aquí. Veremos hasta donde me lleva en el futuro", agregó.