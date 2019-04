Andrade: “El papel de Toma es por lo menos torpe”

El precandidato oficialista Óscar Andrade expresó que el papel que jugó el secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, en relación a las actas del Tribunal de Honor fue “por lo menos torpe·. “Si no leyó [las actas], es improvisación. Si fuera por improvisación, no tendría que seguir”, dijo el ex diputado y dirigente sindical mientras estaba de gira en Tacuarembó, consignó Radio Uruguay.

Andrade planteó que la “deuda” no es de Presidencia, porque “si [Tabaré] Vázquez hubiera sacado a Toma y no hubiera tocado a ningún general, tendríamos un drama”, expresó. Para Andrade, el presidente tomó la decisión “más importante” y demostró “firmeza”. También señaló que eso era lo que se tenía que hacer.

Por otro lado, el precandidato oficialista recalcó que el Senado está “en deuda”. “Tienen que aprobar ya las venias” solicitadas por el Poder Ejecutivo para el pase a retiro de los cuatro generales que integraron el Tribunal de Honor, apuntó, y añadió: “Quien hoy está demostrando debilidad cuando tiene que demostrar firmeza es el Senado […]”. También señaló que el centro del debate no puede estar en encontrar quién fue el culpable en el gobierno: “El centro es que no podemos seguir favoreciendo la cultura de la impunidad del terrorismo de Estado”.