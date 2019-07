“No creo que pueda salir esta noche”, dijo Mujica sobre la fórmula del FA

Esta mañana, consultado por la prensa, el ex presidente José Mujica reiteró que no tiene ningún vínculo con la aparición del precandidato nacionalista Juan Sartori. ""Puedo ser un viejo tosco, todo lo que quieran, pero tan nabo no puede ser, de regalarle al Partido Nacional a un millonario que va a tirar plata por el Partido Nacional. Es un insulto a la inteligencia que yo tenga responsabilidad", señaló.

En cuanto a los debates televisivos que se dieron en la campaña interna (entre Carolina Cosse y Jorge Larrañaga, y entre Ernesto Talvi y Óscar Andrade), el lider del MPP respondió que suman a la campaña: "estamos agarrando el espíritu norteamericano de que hay que discutir, es un pensamiento relativo a lo que pueda pensar una persona".

En cuanto a la posibilidad de que el Frente Amplio defina hoy mismo cuál será su dupla presidencial para octubre, Mujica fue bastante escéptico: "Se tienen que poner de acuerdo. No creo que salga esta noche (la fórmula)", señaló. Agregó que en los anteriores procesos electorales de las internas del FA "los votos orientaban" la definición, pero eso "no está escrito en ningún lado", advirtió.