Precandidatos del FA resaltaron la unidad de su campaña y arremetieron contra la oposición

Una multitud se congregó el sábado en el Colegio de San Isidro en Las Piedras, donde el Frente Amplio (FA) hizo su acto final de campaña de cara a las elecciones internas. A los presentes se unieron centenares de personas que acompañaron en una caravana, desde La Paz, a los cuatro precandidatos: Óscar Andrade, Mario Bergara, Carolina Cosse y Daniel Martínez.

El presidente del FA, Javier Miranda, señaló que la coalición de izquierda ha dado “pruebas cabales de unidad no forzada” y de “fraternidad” a lo largo de la campaña, con un programa único y cuatro precandidatos que “expresan la diversidad” de la fuerza política y dan “opciones a los distintos frenteamplistas y a todos los orientales para que se acerquen a esta fuerza política”.

Bergara fue el primero de los cuatro precandidatos en tomar la palabra. “Con fallas pero con el corazón, hemos llegado hasta acá. El pueblo uruguayo entiende que no hay alternativa popular a que el gobierno del FA continúe por el bien de la sociedad uruguaya”, señaló el ex presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), quien resaltó la necesidad de concurrir a votar el domingo: “Necesitamos esa energía que da la elección. Los votos del 30 de junio van a ser una plataforma para darnos la certeza de ganar la elección nacional”. Bergara apuntó que la campaña “no termina aún” e instó a los frenteamplistas a “defender más la democracia”. “Tenemos a un [Guido] Manini [Ríos] que la amenaza, tenemos a un [Juan] Sartori que quiere ahorrarse el Poder Legislativo. ¿Cómo vamos a escuchar siquiera que por una cuestión de plata vamos a erosionar la democracia en el país?”, manifestó.

A su turno, Martínez expresó: “Hay partidos que cuando se juntan los precandidatos andan a los codazos para pelearse por los primeros lugares”, en una clara referencia a lo ocurrido en acto del Partido Nacional (PN) en el que se conmemoró el regreso del exilio de Wilson Ferreira Aldunate, el 16 de junio. El ex intendente de Montevideo señaló que, por el contrario, “los cuatro compañeros [del FA] recorrimos la patria de punta a punta, peleamos cada uno buscando acumular hacia un proyecto político común, y estamos por quinta vez en un acto luchando para que gane el FA”. Martínez destacó el programa único de la coalición de izquierda y sus propuestas, y lo diferenció de los partidos de la oposición, de los que “ni siquiera conocemos sus programas”.

Como en actos anteriores, Martínez protagonizó un intercambio de preguntas con los presentes, en el que cuestionó algunas críticas de la oposición y reivindicó avances de los gobiernos del FA en educación, salud, distribución de la riqueza, descenso de los índices de pobreza e indigencia, negociación colectiva y la “honrosa agenda de derechos que hemos promovido”. “Por supuesto que tenemos tareas pendientes”, prosiguió. “A veces nos dicen ‘hace 15 años que gobiernan’. En un país chiquito como Uruguay, ¿quién puede pensar que en esos años se puede solucionar 150 años de haber gobernado sin tener a la gente en el centro de los desvelos y sin un proyecto estratégico de país como tiene hoy el FA?”, aseveró.

Por su parte, Andrade manifestó que la “lucha política de este año es contra las desigualdades y por una sociedad más justa”, y sostuvo que el FA es la única fuerza política “que intenta traducir las luchas de los que nunca fueron escuchados”. “Votar al FA es votar contra las desigualdades”, destacó y añadió: “Las derechas necesitan que andemos anestesiados, que tengamos desconfianza en la política y que no nos duela la desigualdad”.

El dirigente sindical comentó que los “sectores conservadores”, con una mirada “indiferente” y “frívola” sobre la exclusión social, son permanentes. En ese sentido, se refirió a las declaraciones del precandidato del PN Luis Lacalle Pou respecto de los evacuados por las inundaciones en Durazno, cuando señaló en Radio Yi: “Hay mucha gente que vive en lugares que sabe que se van a inundar. Y, una y otra vez, se vuelve a esos lugares”. Al respecto, Andrade ironizó: “¿Por qué viven en zonas inundables? ¡No lo puedo creer! ¿Por qué no viven en La Tahona? No puedo entender”.

“Hay críticas al FA que son de panza llena”, continuó, pero puntualizó que otras no, y “hay que escucharlas”. A título de ejemplo, mencionó los reclamos del movimiento feminista por recursos para implementar la Ley de Violencia Integral Basada en Género, los planteos de las organizaciones de salud mental, las protestas ambientales por el agronegocio y de “la militancia de la educación”. “No se construyen procesos populares desde la arrogancia, se construyen desde la solidaridad”, concluyó.

La ex ministra de Industria, Energía y Minería Carolina Cosse fue la última en tomar la palabra y dio un discurso breve. Agradeció a los integrantes de los comités de base del FA de todo el país y resaltó que en “todos” encontró la presencia de “fundadores del FA” y de “una nueva generación”. “El desafío joven transformador no lo para nadie”, subrayó. Asimismo, agradeció a cada uno de los sectores de la coalición de izquierda, tanto a los que apoyan su candidatura como a los que no, por su militancia y “defensa del programa”.

Sobre el desarrollo de la campaña, sostuvo que ha sido “formidable”. “Mis tres compañeros precandidatos y yo, fundados en la gesta frenteamplista, amalgamados en nuestro programa único, hemos sido un muro de unidad contra el retroceso y hemos sido un puente hacia el futuro”, expresó. A su vez, señaló que este año se despliega “un debate entre dos modelos de país”, y concluyó: “Contra cualquier pronóstico, juntos podemos hacer cualquier cosa. Por eso la palabra ‘imposible’ con nosotros no va”.