Bordaberry se reunió con Talvi y Sanguinetti para tantear su posible candidatura al Senado

Luego de las internas, con los resultados a la vista, en el Partido Colorado (PC) se van poniendo las cartas sobre la mesa para el juego de octubre y se arman las listas. El viernes, el ex presidente Julio María Sanguinetti, líder de Batllistas, confirmó en su columna de Correo de los Viernes que encabezará una lista al Senado, que representará, en los 19 departamentos, “ese núcleo esencial” del PC que es su sector político.

Sanguinetti sostuvo que sería “deseable” que Batllistas sumara a su fuerza electoral al sector Uruguay Batllista, del senador José Amorín Batlle, que salió tercero en la interna, para darle “relevancia” al 47% del electorado colorado (es decir, los que no pertenecen a Ciudadanos, el sector del ganador, liderado por Ernesto Talvi). “Por ahora, esta idea es sólo eso, pero estamos convencidos de que el PC necesita sumar y no restar, aglutinarse y no fragmentarse”, finalizó Sanguinetti.

Amorín Batlle dijo a la diaria que le parece “muy gentil” el planteo del ex presidente y que seguramente habrá reuniones esta semana para conversar sobre el tema, pero que por ahora “no hay nada”, ya que deben analizar las listas en cada departamento y si irían con una lista común al Senado o hacen un sublema.

Por el lado de Ciudadanos, el diputado Adrián Peña confirmó que el sector irá a las elecciones de octubre con una única lista al Senado, encabezada por Talvi, y una sola lista a Diputados por cada departamento. La gran interrogante en este momento es qué pasará con el senador Pedro Bordaberry, que en abril de 2017 anunció que se retiraría de la actividad política. Pero, en el último tiempo, varios dirigentes colorados le han insistido a Bordaberry con que encabece una lista al Senado. Según pudo saber la diaria, el senador se reunió el viernes con Sanguinetti y Talvi para tantear el “clima”, y en el correr de estos días tomará una decisión.