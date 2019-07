El “equipo legal” de Sartori analiza presentar una denuncia por difamación

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, envió a la fiscalía el programa En la mira, de VTV, en el que fue entrevistada la ex editora del portal Ecos, Magdalena Herrera, según informó el jueves el conductor del programa Gabriel Pereyra en su cuenta de Twitter. Durante el programa, Herrera denunció que desde el comando de Sartori le enviaron artículos con la intención de perjudicar a Lacalle Pou en la campaña de cara a las internas. “Lo que yo leía no era ético”, dijo.

Abdala, integrante del Honorable Directorio del PN, dijo a la diaria que había manejado incluir esas declaraciones en la denuncia que habían presentado ante la Justicia por noticias falsas en la campaña. “Me parecía razonable ponerlo formalmente en conocimiento de la fiscalía porque evidentemente ese elemento está en línea con el objeto de la denuncia del PN”, expresó. “Me parece muy positivo que el fiscal de Corte haya tomado esa definición y en algún sentido le ahorra la gestión al partido de ampliar la denuncia”.

En tanto, Sartori anunció este viernes que su “equipo legal” analiza presentar una denuncia por “difamación”. “Yo quizá fui el candidato más acusado”, dijo el ex precandidato, según consignó Subrayado, y señaló que incluso “por compañeros de mi partido”. “Hoy el equipo legal de la campaña está organizado y preparando algunas denuncias por difamación [...]. Me parece que es normal y bueno aclarar algunas cosas, así como nos han acusado de tantos aspectos, también creo que en esta campaña muchísima gente ha dicho cosas que claramente son difamatorias y no se pueden aceptar”.