Este sábado, el Plenario Nacional de Alianza Progresista (AP, lista 738) definió que se presentará al Senado, en conjunto con Asamblea Uruguay (AU), con la lista 2121738, que llevará en el primer lugar al ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, y en el segundo lugar a la ministra de Turismo, Liliam Kechichian. También se presentarán juntos en las listas que llevarán a la Cámara de Diputados en Montevideo, Canelones y “varios departamentos”, confirmó a la diaria el dirigente de AP Julio Pérez.

Estas elecciones serán las primeras en las que el Frente Liber Seregni (FLS), creado en 2009 bajo la precandidatura de Astori, tendrá dos listas separadas al Senado. En marzo, el Nuevo Espacio decidió presentar su propia lista, que encabezará el senador Rafael Michelini, y ahora se suma la 2121738 de AU y AP. En el caso de la lista a Diputados en Montevideo, Pérez explicó que el sector liderado por Astori solicitó conservar sus tres diputados en la capital: Alfredo Asti, Carlos Varela y Claudia Hugo. Quedaba, pues, en disputa el cuarto lugar de la lista; en un primer momento, AU ofreció el cargo al Partido Demócrata Cristiano (PDC) –uno de los grupos políticos que integran AP–, pero este rechazó la propuesta y decidió presentar una lista propia a la cámara baja en Montevideo. Ahora “es probable” que el lugar sea ocupado por una diputada o diputado a definir por el resto de los integrantes de AP, explicó Pérez; el dirigente sostuvo que “el tiempo sobra” para decidir quién será el elegido y comentó que la resolución del plenario ya fue comunicada a Astori.

La departamental de Montevideo del PDC se reunió el jueves y resolvió presentar su propia lista, que tendrá al prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, como primer candidato a diputado por Montevideo. Aún se encuentra en trámite la definición del número de la lista y no está definido qué hará el sector con respecto a la lista para el Senado, dijo a la diaria la secretaria general del PDC, Laura Donya. En un comunicado que fue difundido el mismo día, la departamental capitalina del PDC recomendó “dejar en libertad de acción” al resto de las departamentales para apoyar a las listas al Senado que “contribuyan” con el objetivo de “posibilitar la presencia del sector en el Parlamento”.

Donya señaló a que el sector rechazó la propuesta de AU en Montevideo porque “no le daba al PDC la visibilidad y la proyección político-electoral” a la que apostaban, por lo que vieron “más chances de competir electoralmente” en una expresión propia. De todas formas, aclaró que no se trata “de ninguna manera” de una ruptura con AP y sostuvo que en “la mayoría de los departamentos van a tener sus expresiones [electorales] bajo la lista 738, de AP”. Asimismo, señaló que la decisión del PDC fue discutida previamente con los distintos sectores que conforman AP y “recogida por unanimidad en la resolución de la AP” del sábado. De hecho, tras el plenario nacional, el diputado Óscar de los Santos publicó en su cuenta de Facebook que los integrantes del PDC habían quedado habilitados para hacer “acuerdos con sectores del eventual espacio seregnista”.

Pérez explicó que el “espacio seregnista”, que excede los confines del FLS y que apunta a la generación de “acuerdos electorales para que los votos de los que pensamos parecido no se dispersen”. A modo de ejemplo, el dirigente mencionó que ese espacio abarca los grupos políticos que impulsaron la candidatura del ex precandidato frenteamplista Mario Bergara y el nuevo emprendimiento político que impulsa el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, que renunció en julio al Partido Socialista. “Vamos a empezar a conversar mañana mismo con todos esos sectores”, añadió.

Definiciones electorales

Uno de los grupos políticos que el fin de semana definieron sus proyecciones políticas con vistas a octubre fue el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), que integra el Espacio 567. Si bien su Comité Central no determinó la presentación electoral del sector para ninguna de las cámaras, definió que presentará la lista 567 en todo el país y continuará con los “diferentes contactos políticos con distintos sectores del FA”, dijo a la diaria el diputado Luis Puig. El legislador señaló que tampoco se tomó una resolución sobre el acuerdo estratégico entre los ex precandidatos frenteamplistas Óscar Andrade y Carolina Cosse. “Lo que resolvimos fue hacer un llamado a la movilización de los frenteamplistas para asegurar la victoria en octubre, teniendo claro el avance de la derecha a nivel regional”, y a fin de lograr “contrarrestar la operación psicopolítica de la derecha”, expresó.



Por su parte, Banderas de Liber (lista 1312), el sector encabezado por el director de Aduanas, Enrique Canon, que impulsó la precandidatura de Bergara en las elecciones internas, decidió postular al ex presidente del Banco Central del Uruguay al Senado y proclamar como candidatos a la diputación a Canon por Montevideo y al ex diputado suplente Rodrigo Amengual por Canelones en los puestos que le “correspondan” al Espacio 1312.