Graciela Villar: "Les pido que me den la oportunidad de conocerme”

"Será el plenario el que me respalde o me vete”, aclaró la flamante candidata a vicepresidenta, Graciela Villar, rodeada de periodistas. "Les pido que me den la oportunidad de conocerme”, había dicho unos minutos antes en su discurso, al lado de Daniel Martińez y el presidente del FA, Javier Miranda,

Villar comentó que habló con Martínez después de las internas y admitió que no sabía que se nombre se manejaba como opción para la fórmula. “Tuvimos una conversación muy profunda, nos conocemos del movimiento sindical”, añadió.

La ex presidenta de la Junta Departamental no descartó un debate con la candidata a vicepresidenta del Partido Nacional, Beatriz Argimón, y también se refirió a las críticas que han surgido desde Asamblea Uruguay a su designación: “confió en que AU va a tener la capacidad de poner todo a disposición de un futuro gobierno (...) me fui por la puerta grande de AU y nunca hablé mal del sector”.

la diaria consultó a Martínez sobre esta situación que se generó con el sector liderado por Danilo Astori, que convocó de manera extraordinaria a su dirección nacional para esta tarde. “Busqué tener relación con todo el mundo, pero llega un momento en el que hay que tomar decisiones”, respondió el candidato del FA.

Martínez dijo además que Cosse “era una excelente candidata” y es alguien “imprescindible en un futuro equipo de gobierno”, pero entendió que Villar “sintetizaba mejor” los criterios que se había pautado para definir su compañera de fórmula. Según su punto de vista, se aputó en resolver el tema porque al”nos fortalecía definir esta semana, sacar el tema para empezar a trabajar”.