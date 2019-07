Habría acuerdo en las listas de Todos para el Senado: Lacalle Pou las encabezará y los principales líderes serán sus suplentes

Se empiezan a cerrar los acuerdos dentro del Partido Nacional (PN) de cara a las elecciones de octubre. En el sector Todos, liderado por el candidato Luis Lacalle Pou, habrá tres listas distintas al Senado: el Herrerismo (lista 71), la lista 40 y Aire Fresco (lista 404 en Montevideo). Fuentes nacionalistas aseguraron a la diaria que las tres listas de Todos estarán encabezadas por Lacalle Pou. En el Herrerismo el primer suplente sería Luis Alberto Heber y el segundo suplente Gustavo Penadés; en la segunda línea estarían los líderes de Mejor País, del grupo de los intendentes, que se sumarían al Herrerismo para esta instancia: el titular sería Sergio Botana, ex intendente de Cerro Largo, y el primer suplente, el ex intendente de Maldonado Enrique Antía.

En la lista 40 el suplente de Lacalle Pou sería Javier García, mientras que el lugar del segundo titular lo ocuparía Sergio Abreu.

En Aire Fresco el segundo lugar al Senado estaría ocupado por Álvaro Delgado y el tercer lugar como titular debería ser ocupado por una mujer –uno de los nombres que se manejan es el de Graciela Bianchi– y el cuarto titular sería el ex intendente de Florida Carlos Enciso.

Dale aire

El sector Dale, liderado por Enciso, oficializó este domingo su alianza con Aire Fresco, el grupo que fundó Lacalle Pou y que en Montevideo compite con la lista 404. Enciso dijo a la diaria que tienen coincidencias y “una matriz bastante en común” con Aire Fresco, e informó que en algunos departamentos irán con candidatos propios a diputados en las listas de este sector. Enciso se ubicó el segundo lugar de la lista de Todos al Senado en las elecciones de 2014.

Con respecto a la identidad de Dale, algo que el grupo quiere conservar, Enciso aseguró que lo primero que se buscará será llegar a acuerdos en cada departamento. El ex intendente dijo que en el armado de las listas departamentales, “más que la matemática fría de los votos”, deberá contemplarse que “los compañeros se sientan parte y estén contentos con el acuerdo”.

El ex intendente destacó que no se trató de un acuerdo a puertas cerradas, sino que fue puesto a consideración del Plenario. “Hubo representantes de 15 departamentos. Se aprobó por amplia mayoría, pero hay gente que tuvo reservas”, comentó.

Por su parte, Delgado aseguró que el acuerdo alcanzado es una “suma que multiplica”. “Son cosas que se pueden dar de manera natural. Aire Fresco obtuvo la mitad de los votos de Luis [Lacalle Pou] en la interna; con este aporte, en lo cualitativo y en lo cuantitativo, nos da una presencia nacional”, sostuvo. Delgado destacó que ahora Aire Fresco tiene cinco intendencias departamentales: además de Florida, las de San José (José Luis Falero), Flores (Fernando Echeverría), Artigas (Pablo Caram) y Durazno (Carmelo Vidalín).

Instancia de diálogo

Dentro de Juntos, el bloque del PN que encabeza el senador Jorge Larrañaga, el Movimiento por la Patria (PLP) celebró el sábado una Asamblea Nacional en la que resolvió “formalizar”, en el transcurso de esta semana, “una instancia de diálogo con el sector Alianza Nacional (AN) [que encabeza Larrañaga] a los efectos de encontrar los caminos que permitan una comparecencia electoral conjunta, donde se contemplen especialmente los aportes de PLP en la expresión electoral nacional y [en] las departamentales”.

La semana pasada Larrañaga había asegurado a la diaria que seguía en conversaciones con el intendente de Colonia, Carlos Moreira, por la conformación de la lista al Senado. Días atrás se había manejado la posibilidad de que Moreira abandonara AN y se pasara Todos, porque Jorge Gandini (PLP) también aspira a ocupar el segundo lugar a la cámara alta.

Desde el sector dijeron a la diaria que esperaban llegar a la asamblea del sábado habiendo alcanzado un acuerdo, y además sostuvieron que el nombre de Moreira sigue circulando para ocupar el segundo lugar, detrás de Larrañaga, en la lista al Senado. La idea de PLP es que Gandini ocupe el primer lugar en la lista a Diputados por Montevideo y el segundo en la del Senado. Gandini ratificó a la diaria que esta semana se negociarán los lugares y afirmó que todavía no había novedades.

El actual diputado por Colonia Edmundo Roselli (PLP) dijo a la diaria que si bien “primero está el partido”, los votos “mandan y alinean”, en referencia al holgado caudal electoral que cosechó PLP en junio: en la elección interna obtuvo 8.849 votos en Montevideo, frente a los 6.978 de AN. El diputado destacó que falta poco para las elecciones y que “ya hay que empezar a moverse y ordenar los departamentos”.

Por otra parte, Roselli admitió, en diálogo con la diaria, que fue tentado para incorporarse al sector del empresario devenido político Juan Sartori (Todo por el Pueblo). “Tuve un ofrecimiento, soy amigo de [Álvaro] Dastugue y de la senadora Verónica Alonso, estuvimos charlando. Pero yo soy de PLP, el wilsonismo no se puede perder”, expresó. A su entender, Sartori tiene que ser “bienvenido” porque trae más votos al PN. Confesó que sopesó la oferta con todos los dirigentes de su departamento y que decidieron quedarse en PLP. “A mí no me gusta cortarme solo”, afirmó.