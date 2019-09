La reforma Vivir sin Miedo tiene la intención de voto suficiente para ser aprobada, según Cifra

Una encuesta realizada por Cifra entre el 4 y el 11 de setiembre muestra que hubo un aumento en la intención de voto de la reforma Vivir sin Miedo, propuesta por Jorge Larrañaga.

Mientras en la medición anterior de Cifra 45% decía que votaría la reforma, en esta ocasión respondió afirmativamente 56%, mientras 28% no la respaldará y 16% no sabe o no contesta

Al repasar los resultados de la encuesta, la socia directora de Cifra, Mariana Pomiés, señaló que los votantes del Frente Amplio son los que están menos dispuestos a votar por la reforma y, los que más, los de Cabildo Abierto: 31% de quienes dicen que votarán por el Frente Amplio respaldarán la reforma, 65% en el caso del Partido Colorado, 77% en el del Partido Nacional y 82% en el de Cabildo Abierto.