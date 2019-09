Pablo Bartol: mentores del Mides “deben ser del mismo contexto social que la persona a la que quieren ayudar”

El sábado de tarde, los jóvenes de la lista 404, del Partido Nacional (PN), organizaron un pintoresco evento en la sede central del sector Todos (Bulevar Artigas y Chaná), que contó con la participación de los principales asesores del candidato Luis Lacalle Pou. Los referentes se turnaron con distintos grupos de jóvenes, intercambiaron ideas y propuestas inherentes a sus respectivas áreas, y al final del evento hablaron todos juntos en una especie de conferencia. Antes de puntualizar algunas propuestas, los referentes recordaron sus inicios en la política.

Por ejemplo, Azucena Arbeleche, asesora de economía, dijo que la “vocación de servicio” le surgió de joven, cuando se preguntaba “desde qué lugar podía aportar” al país e iba a asentamientos para dar “catequesis en distintas parroquias”. “Después entré a la facultad y descubrí que la economía es un instrumento poderoso para diseñar políticas que pueden hacer que la gente esté mejor. Trabajé muchos años en el Ministerio de Economía y Finanzas, y en 2014 vino Luis [Lacalle Pou] con la propuesta de unirme a este proyecto, y todo cerró”, señaló.

En la segunda mitad del evento, el moderador –el diputado suplente Nicolas Martinelli– pidió a los referentes que se hicieran preguntas cruzadas. El ex presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol Sebastián Bauzá les consultó si hacían deporte, el área en la que él es referente. Álvaro Garcé, asesor de seguridad, aprovechó la oportunidad y destacó que una de las acciones importantes para impulsar es el deporte para las personas privadas de libertad, “no sólo como actividad creativa, sino como un medio para incorporar reglas de convivencia y trabajo en equipo”.

Bauzá comentó que hace unos días visitó la escuela Suecia (ubicada en Gaboto y Gonzalo Ramírez), de tiempo completo, en la que, gracias a un convenio de la Unión de Rugby del Uruguay con la Administración Nacional de Educación Pública, se enseña el deporte de pelota ovalada fuera del horario curricular. El asesor dijo que el profesor de rugby le mostró a un niño “alto y robusto” y la maestra le contó su “triste historia”: “Los dos padres del chiquilín eran drogadictos, y la madre se drogaba en plena gestación”. “Entonces, el chico nació con síndrome de abstinencia. En la clase se mordía la moña, estaba totalmente inquieto. Las maestras no podían con el chiquilín y no sabían qué hacer. Pero comenzó a practicar rugby y a aprender valores, a saber ganar y perder, y a saber quién es la autoridad dentro de la cancha y la vida. Hoy el chiquilín está mejorando”, señaló Bauzá.

Juan Ignacio Buffa, asesor de agro, le preguntó a Pablo Bartol, referente de desarrollo social, sobre la “ausencia fuerte” del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en el “interior profundo”, donde hay “situaciones muy críticas de gente que la pasa muy mal”. Bartol contestó que luego de la elección interna, cuando se juntaron los equipos técnicos de todos los sectores blancos para elaborar el programa único de cara a octubre, tanto en el grupo de los intendentes como en el sector de Jorge Larrañaga se hizo “un énfasis importante” que le dio una “impronta muy buena” a la “descentralización”. Señaló que ese ministerio debe apoyarse “mucho más” en los municipios, ya que, “a medida que se avanza hacia el norte, el Mides va perdiendo fuerza”, al punto de que en Artigas “si te he visto, no me acuerdo”. “En el programa único hicimos especial hincapié en que participen las intendencias y los municipios, y se vuelquen recursos a través de ellos: hacer transferencias con pautas de cumplimiento. Y es importante qué gente vamos a poner en el área social de cada intendencia. Le reclamo a cada intendente que a la persona más competente que tenga en su departamento la ponga a cargo de las políticas sociales, porque está bien el tema de los recursos, pero también hay que poner mucha capacidad e idoneidad”, subrayó.

Más adelante, Bartol se refirió al “programa de mentores”, que es una de las propuestas del “modelo de proximidad” del capítulo de “integración social” del programa del PN. Allí se señala que “el proceso de superación del individuo se ve fortalecido si es acompañado por quienes ya han transitado ese camino, conocen las dificultades y son el ejemplo tangible de que es posible salir adelante”. “Esta tarea estará a cargo de mentores debidamente seleccionados, capacitados y orientados. La figura del mentor, junto con la participación directa de organizaciones de la sociedad civil en el marco de los compromisos de gestión, constituyen los instrumentos principales del modelo de proximidad”, se señala en el programa.

Bartol dijo que el Mides actualmente tiene el programa Cercanías, que “es muy chiquito y muy simbólico”, por lo que el PN propone extenderlo. Destacó que la “transferencia monetaria debe ir con un acompañamiento que ayude a resolver los problemas” y que los mentores “deben ser del mismo contexto social que la persona a la que quieren ayudar”. “O sea, una persona que no tuvo que superar las mismas dificultades no es creíble y no impulsa tanto como una del mismo contexto que logró salir adelante”, aseguró.