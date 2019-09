Según el sector de Darío Pérez, la salida de Alianza Progresista del FLS es “un berrinche de niño chico”

La titular del Ministerio de Turismo, Liliam Kechichián, ocupará el segundo lugar de la lista que encabezará al Senado el ex precandidato frenteamplista Mario Bergara, informó el sábado El Observador y confirmó la diaria. El acuerdo con el espacio Progresistas (que lidera Bergara) se concretó tras la salida, el viernes, de Alianza Progresista (AP, lista 738) del Frente Liber Seregni (FLS), que además disolvió un pacto que tenía con Asamblea Uruguay (AU) para presentar una lista conjunta a la cámara alta. Dicha lista iba a ser la 2121738, e iba a estar encabezada por el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Danilo Astori, y en el segundo puesto iba a ir Kechichián. El anuncio oficial del acuerdo entre AP y Progresistas será esta tarde.

El viernes el secretariado ampliado de AP resolvió retirarse del FLS porque dentro del bloque “se tomaron decisiones que no comparte”. La referencia era sobre el acuerdo entre el Nuevo Espacio (NE) y la Liga Federal Frenteamplista (LFF), sector que lidera el diputado Darío Pérez. Desde AP cuestionan que Pérez ha incurrido en reiteradas indisciplinas partidarias durante la última legislatura. Además, Pérez ha tenido fuertes enfrentamientos con el ex intendente de Maldonado Óscar de los Santos, que integra la 738.

Ese día, AP resolvió incorporarse al sublema Progresistas, que agrupa a Fuerza Renovadora, el espacio liderado por Bergara; Unión de Izquierda Republicana, del diputado Fernando Amado; PAR/Plataforma, alianza fundada por la diputada Cristina Lustemberg y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García; y la lista 427, que postula a diputado por Montevideo al prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, del Partido Demócrata Cristiano.

En tanto, AU definirá su postura final el miércoles, dijo a la diaria el diputado Alfredo Asti. El sector de Astori deberá decidir si continúa dentro del FLS en alianza con el NE o se suma al sublema Progresistas. Asimismo, se discutirá la definición de la lista al Senado, que dependerá “del nivel de acuerdos” que se logre concretar, dijo Asti. También, se analizarán los acuerdos –algunos con AP y otros con el NE– que estaban definidos para el interior del país.

Todo parece indicar que AU seguirá los pasos de AP. Asti contó que AU ya había solicitado ingreso al sublema la penúltima semana de agosto. “Posiblemente, cuando concretemos una posición final nos sumaremos todos a una corriente que tiene como base la historia en común de defender, por ejemplo, en las líneas macroeconómicas que ha defendido el equipo económico de los tres gobiernos del FA, la impronta seregnista, la responsabilidad y la coherencia”, expresó el diputado.

Eventualmente, podría disolverse por completo el FLS si el sector de Astori concreta este pasaje. Asti planteó: “El FLS se componía de tres sectores, uno de ellos lo ha abandonado. Por lo tanto, los otros dos tendrán que resolver cómo continúan. También tenemos que analizar lo que cada sector del FLS ha hecho en este período y las alianzas que ha conseguido, que pueden no coincidir con las expectativas que se tenían”: “Hubo una posición del NE que fue la que determinó todo este problema dentro del FLS, sobre la que AU tendrá que tomar posición”.

En cambio, Astori sostuvo en un acto en Minas que “la idea y el proyecto del FLS siguen vigentes”, a pesar de que “algunos integrantes del FLS han resuelto tomar otro camino”. “Trabajaremos por encima de esta situación”, aseveró. Asimismo, el titular del MEF dijo, en referencia a la decisión de AP, que “responde a cálculos electorales que también conocemos y respetamos, pero no compartimos”.

“Un berrinche”

El representante de la LFF ante la Mesa Política del FA, José Maldonado, dijo a la diaria que la decisión de AP fue algo “excesivo”, “desproporcionado” y “que no suma” al FA. Maldonado planteó que la LFF “quiere mirar por y para lo alto, porque están en juego cosas muy importantes”. Consideró que las “dificultades” dentro del FLS “están desde antes” de que se concretara el acuerdo entre el NE y la LFF. “No sé si primero fue la 738 que movió al dejar solo a Rafael [Michelini] e irse con la 2121; ahí capaz que lo dejó mal parado. Entonces, si la pata que tenía se le fue con Astori, me pareció muy razonable que [Michelini] buscara otros acuerdos”, sostuvo. Asimismo, planteó que, “suponiendo” que en esta elección LFF obtenga la mitad de los votos que en 2014, “serían más de 30.000 votos”, con los que “seguramente le garantizamos el Senado a cualquiera de las listas grandes”. La idea de la LFF es “direccionar” sus votos para que haya “un equilibrio dentro del FA”.

A su vez, el dirigente apuntó que, si el FA pretende recuperar la Intendencia de Maldonado en 2020, necesita que “Darío y el Flaco [De los Santos] tiren juntos del mismo carro”. Señaló que De los Santos accedió a la intendencia en 2005 y 2010 por el apoyo que recibió de Pérez y, por el contrario, Pérez perdió en 2015 porque “el Flaco no tiró del carro”.

Maldonado planteó que, si “la situación [de la LFF] perjudica al FA”, su sector está dispuesto a dar un paso al costado. No obstante, consideró que el acuerdo con el NE “potenciaba al FLS”, y agregó: “Si no fuera por ese berrinche de niño chico de la AP, hubiera sido un excelente bloque para competir, sumando para el FA”. También opinó que “Astori tendría que fortalecer la alianza con Rafael”, porque “Bergara y Astori pescan en la misma pecera”, y consideró que el ex precandidato “bajó el nivel” al expresar que no haría acuerdos con Pérez.

El viernes, Darío Pérez sostuvo que es “inexplicable” la separación de AP del FLS. “Pero qué cosa rara, se nos pretende excluir a nosotros pero se trae a [Fernando] Amado –con lo que estoy de acuerdo–, que votó una sola ley del FA, y no se quiere lo que pueda aportar el sector de Darío Pérez porque no votó dos o tres leyes”, expresó en declaraciones recogidas por la radio FM Gente Online, de Maldonado. Sobre el acuerdo, dijo que no se imaginaron con Michelini “que pudiera pasar esto”.

Según pudo saber la diaria, el NE seguirá adelante con el acuerdo con la LFF, por lo que la decisión de que el FLS sobreviva depende de AU. “El NE no hizo un acuerdo con Darío Pérez. El diputado ofreció votar la lista al Senado del NE sin pedir nada a cambio”, y “esto es por votos”, señalaron fuentes del sector que lidera Michelini. “Es increíble, porque a Bergara nadie lo apoyaba en el FA para ser candidato y el NE lo presentó para no excluir a nadie. La 738 y AU no estaban de acuerdo con eso y finalmente su precandidatura se votó por unanimidad”, agregaron.